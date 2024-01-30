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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Ворог змінив тактику атак дронів, наша ППО шукає шляхи протистояння, - експерт Рябих

30 січня, 2024 вiвторок
17:52
Війна з Росією Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО

Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих наголосив, що останній часом російські окупанти змінили тактику атак безпілотників, а українська протиповітряна оборона шукає варіанти протидії

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Постійно відбувається зміна тактики застосування дронів противником. Це обумовлено як раз тими діями, які здійснюють Повітряні сили і загалом Сили оборони України, вибудовують систему оборони та дієву тактику протидії подібним дронам", - заявив експерт.

Як він сказав із посиланням на військових, зараз змінилася географія ударів ворога. 

"Також можна контролювати, що змінився відсоток ураження подібних дронів і це повʼязане зі зміною тактики їхнього застосування. Ми бачимо, що противник більше почав завдавати ударів по прифронтових зонах, намагаючись розвʼязати власні завдання. Це говорить про дві речі. По-перше, тактика та побудована система протидії "шахедам" України була дієвою, досягався результат знищення дронів від 80 до 100%", - пояснює Рябих.

За його словами, російські військові також зрозуміли, що витрачати дрони на подібні атаки їм недоцільно, тому ворог вносить корективи у список цілей по яких завдає ударів та обирає нові маршрути, де може бути не така дієва система ППО.

"Проходячи всю територію України та стикаючись з мобільними групами, які вже відпрацювали тактику знищення цих дронів, ці групи доволі щільно розосередженні по всій території України як раз на тих маршрутах та шляхах, де противник застосовує дрони. Противник вносить певну тактику, щоб зберегти, скажімо так, потенціал і тих же "шахедів", і застосувати їх по інших цілях, де, на його думку, менший захист. Але це все може проходити з одного разу, з двох. Тут йде така філософія війни та постійної протидії, коли одна сторона іншу має обійти та звісно що всі враховують сильні та слабкі сторони одне одного та на подібну тактику буде знайдена протидія", - підсумував він.

  • Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що ворог намагається розвідати нашу готовність і планує майбутні потужні атаки, а також шукає нову тактику застосування "шахедів".  
Теги:
Світ
Росія
військові
ППО
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
протиповітряна оборона
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