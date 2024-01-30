Ворог змінив тактику атак дронів, наша ППО шукає шляхи протистояння, - експерт Рябих

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Постійно відбувається зміна тактики застосування дронів противником. Це обумовлено як раз тими діями, які здійснюють Повітряні сили і загалом Сили оборони України, вибудовують систему оборони та дієву тактику протидії подібним дронам", - заявив експерт.

Як він сказав із посиланням на військових, зараз змінилася географія ударів ворога.

"Також можна контролювати, що змінився відсоток ураження подібних дронів і це повʼязане зі зміною тактики їхнього застосування. Ми бачимо, що противник більше почав завдавати ударів по прифронтових зонах, намагаючись розвʼязати власні завдання. Це говорить про дві речі. По-перше, тактика та побудована система протидії "шахедам" України була дієвою, досягався результат знищення дронів від 80 до 100%", - пояснює Рябих.

За його словами, російські військові також зрозуміли, що витрачати дрони на подібні атаки їм недоцільно, тому ворог вносить корективи у список цілей по яких завдає ударів та обирає нові маршрути, де може бути не така дієва система ППО.

"Проходячи всю територію України та стикаючись з мобільними групами, які вже відпрацювали тактику знищення цих дронів, ці групи доволі щільно розосередженні по всій території України як раз на тих маршрутах та шляхах, де противник застосовує дрони. Противник вносить певну тактику, щоб зберегти, скажімо так, потенціал і тих же "шахедів", і застосувати їх по інших цілях, де, на його думку, менший захист. Але це все може проходити з одного разу, з двох. Тут йде така філософія війни та постійної протидії, коли одна сторона іншу має обійти та звісно що всі враховують сильні та слабкі сторони одне одного та на подібну тактику буде знайдена протидія", - підсумував він.