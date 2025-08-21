Воронезьку область РФ атакували БПЛА, пошкоджено об'єкт енергетики
Вночі 21 серпня Воронезьку область Росії атакували щонайменше 5 дронів. Унаслідок падіння безпілотників без електрики залишаються кілька сіл, затримано низку пасажирських поїздів
Про це повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв у телеграм.
В одному з районів на півдні Воронезької області виявлено понад 5 БПЛА.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
"Унаслідок падіння БПЛА пошкоджено об'єкт енергетики. Без електрики залишаються кілька сіл, затримано низку пасажирських поїздів", - зазначив Гусєв.
Він додав, що оперативні служби готуються розпочати усунення наслідків.
