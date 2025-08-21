Українські військові в окупованому Криму вразили рухомий склад із пально-мастильними матеріалами
Військові Сил спеціальних операцій ЗСУ у ніч на 21 серпня уразили рухомий склад росіян із пально-мастильними матеріалами у тимчасово окупованому Криму
Про це інформує Генштаб.
"Сили спеціальних операцій Збройних Сил України провели спеціальні дії поблизу залізничної станції Джанкой. Операція відбулася у ніч на 21 серпня. Спецпризначенці уразили рухомий склад росіян із пально-мастильними матеріалами", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що завдяки діям українських військових ускладнено забезпечення південного угруповання російських військ.
- Неподалік тимчасово окупованого Залізного Порту Херсонської області бійці Головного управління розвідки ліквідували російський катер з п'ятьма членами екіпажу на борту.
