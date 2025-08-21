ГУР ліквідувало російський катер з 5 членами екіпажу районі Залізного Порту
Неподалік тимчасово окупованого Залізного Порту Херсонської області бійці Головного управління розвідки ліквідували російський катер з п'ятьма членами екіпажу на борту
Про це інформує ГУР.
"20 серпня 2025 року внаслідок операції ГУР МО України в Чорному морі неподалік тимчасово окупованого Залізного Порту Херсонської області ракетою повітряного базування знищено катер російських загарбників. Усі п’ятеро членів російсько-окупаційного екіпажу - ліквідовані", - йдеться у повідомленні.
У ГУР зазначили, що змогли завдати високоточного удару ракетою по ворожій цілі у Чорному морі завдяки лазерній підсвітці з дрона.
- У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області знищено склад боєприпасів та російських загарбників, яких армія РФ перекинула на Запорізький напрямок фронту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.56
- EUR Купівля 47.87Продаж 48.5
- Актуальне
- Важливе