ГУР ліквідувало російський катер з 5 членами екіпажу районі Залізного Порту

Про це інформує ГУР.

"20 серпня 2025 року внаслідок операції ГУР МО України в Чорному морі неподалік тимчасово окупованого Залізного Порту Херсонської області ракетою повітряного базування знищено катер російських загарбників. Усі п’ятеро членів російсько-окупаційного екіпажу - ліквідовані", - йдеться у повідомленні.

У ГУР зазначили, що змогли завдати високоточного удару ракетою по ворожій цілі у Чорному морі завдяки лазерній підсвітці з дрона.