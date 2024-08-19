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Втрати армії РФ на війні в Україні перевищили 600 тис. військових
Станом на понеділок, 19 серпня, загальні втрати російської армії серед особового складу на війні в Україні сягнули вже 600 тисяч. За добу Сили оборони ліквідували 1120 окупантів
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Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 600 470 (+1120) осіб,
- танків ‒ 8513 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16 495 (+15) од,
- артилерійських систем – 17 104 (+48) од,
- РСЗВ – 1165 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 925 (+2) од,
- літаків – 367 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 809 (+57),
- крилаті ракети ‒ 2437 (+5),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23047 (+55) од,
- спеціальна техніка ‒ 2863 (+17) од.
Дані уточнюються.
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