Якщо Путін вдарить кінетично проти Польщі та Балтії - це робить Україну частиною НАТО, - польський політик Кульпа

Про це заявив екссекретар польської делегації в парламенті НАТО, колишній заступник міністра економіки Польщі Пьотр Кульпа в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.

"Вважаю неймовірним скандалом те, що в Україні, яка захищає Європу (в Європі 210 бригад, з них 120 бригад українські), досі не було створено принаймні шматка безпечного неба над територією України, безпеку якого могли б забезпечити. Тим більше що є привід – запобігти нападу на свої країни. Ключове питання тут у тому, що в Європі є те, що називаємо арміями, що називаємо якимись ВПК, які щось виробляють", - сказав він.

Кульпа зауважив, що питання полягає в тому, що як в армії, так і у ВПК руки зв’язані рішеннями з Вашингтона.

"Наприклад, польська армія створювалась і існує як допоміжна армія НАТО. Польська армія не має власних "кнопок" і можливості діяти без дозволу Вашингтона. І це свідома політика Вашингтона, який не бажає, щоб у союзників були ескалаційні можливості. І на дипломатичному рівні міністр закордонних справ Польщі не залежить від уряду. Це було у 2022-2023-му чутно дуже гучно, і тепер ця тема повертається", - наголосив діяч.

На думку політика, щодо координації співпраці - просто треба бачити реальність.

"Вона така, що тут Україна володіє знаннями, технологіями та організаційними моделями, які необхідні для того, аби швидко перебудувати армію. Про це говорять дуже багато організацій, які займаються обороною Польщі. Також змінюється усвідомлення політичних еліт. Наприклад, експрем’єр-міністр Моравецький визнав публічно, що помилкою було купувати велику кількість танків на початку 2023 року. Але тоді, він каже, усім здавалося, що танки – це краще. Україна хотіла танки. А було б вкладатися в дрони. Зараз, каже, робить усе можливе, щоб так було. Був на виставці – там Україна, Україна і знову Україна. Насамперед Fire point, це понад 90% стратегічної ударної сили України. Те, що, бачимо, руйнується в Росії, - це та фірма. Очевидно, що є неймовірне бажання придбати принаймні шматочок цього потенціалу і співпрацювати. Тому спостерігаймо", - зазначив він.

Кульпа додав, що має інформацію про таку готовність.

"Польща - і уряд, і опозиція - підтримує спільні проєкти, які посилюватимуть як Україну, так і обороноздатність країн НАТО. Усі розуміють, що Путін може пробити українську стіну фронту. До речі, порахували, що, як такими темпами воювати, Путіну треба 65 років для того, аби захопити Україну. Сьогодні Путін дивиться на Європу так, як раніше Україна дивилася на Курську область: він міг здобути успіх через непідготовленість", - сказав діяч.

Політик додав, що співпраця є ключем, щоб цю формулу перебити, щоб військові України допомогли Балтії та Польщі бути готовими.

"Хочу сказати ще одну річ. Якщо Путін реально вдарить кінетично проти Польщі та Балтійських країн, відразу цей факт робить Україну частиною системи оборони, частиною НАТО. Це чинник, який виникає в горизонтальній площині, незалежно від того, чи сподобається це Вашингтону, адже тоді ми опиняємося на одному фронті. А сьогодні що ми можемо робити - це максимально підтримувати Україну", - підсумував він.