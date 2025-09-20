Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Якщо Путін вдарить кінетично проти Польщі та Балтії - це робить Україну частиною НАТО, - польський політик Кульпа
Ексклюзив

Якщо Путін вдарить кінетично проти Польщі та Балтії - це робить Україну частиною НАТО, - польський політик Кульпа

Євген Козярін
20 вересня, 2025 субота
14:30
Війна з Росією НАТО

Якщо РФ вдарить по Польщі та Балтійським країнам, відразу цей факт робить Україну частиною системи оборони, частиною НАТО. Це чинник, який виникає незалежно від того, чи сподобається це США

Зміст

Про це заявив екссекретар польської делегації в парламенті НАТО, колишній заступник міністра економіки Польщі Пьотр Кульпа в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.

"Вважаю неймовірним скандалом те, що в Україні, яка захищає Європу (в Європі 210 бригад, з них 120 бригад українські), досі не було створено принаймні шматка безпечного неба над територією України, безпеку якого могли б забезпечити. Тим більше що є привід – запобігти нападу на свої країни. Ключове питання тут у тому, що в Європі є те, що називаємо арміями, що називаємо якимись ВПК, які щось виробляють", - сказав він.

Кульпа зауважив, що питання полягає в тому, що як в армії, так і у ВПК руки зв’язані рішеннями з Вашингтона.

"Наприклад, польська армія створювалась і існує як допоміжна армія НАТО. Польська армія не має власних "кнопок" і можливості діяти без дозволу Вашингтона. І це свідома політика Вашингтона, який не бажає, щоб у союзників були ескалаційні можливості. І на дипломатичному рівні міністр закордонних справ Польщі не залежить від уряду. Це було у 2022-2023-му чутно дуже гучно, і тепер ця тема повертається", - наголосив діяч.

На думку політика, щодо координації співпраці - просто треба бачити реальність.

"Вона така, що тут Україна володіє знаннями, технологіями та організаційними моделями, які необхідні для того, аби швидко перебудувати армію. Про це говорять дуже багато організацій, які займаються обороною Польщі. Також змінюється усвідомлення політичних еліт. Наприклад, експрем’єр-міністр Моравецький визнав публічно, що помилкою було купувати велику кількість танків на початку 2023 року. Але тоді, він каже, усім здавалося, що танки – це краще. Україна хотіла танки. А було б вкладатися в дрони. Зараз, каже, робить усе можливе, щоб так було. Був на виставці – там Україна, Україна і знову Україна. Насамперед Fire point, це понад 90% стратегічної ударної сили України. Те, що, бачимо, руйнується в Росії, - це та фірма. Очевидно, що є неймовірне бажання придбати принаймні шматочок цього потенціалу і співпрацювати. Тому спостерігаймо", - зазначив він.

Кульпа додав, що має інформацію про таку готовність. 

"Польща - і уряд, і опозиція - підтримує спільні проєкти, які посилюватимуть як Україну, так і обороноздатність країн НАТО. Усі розуміють, що Путін може пробити українську стіну фронту. До речі, порахували, що, як  такими темпами воювати, Путіну треба 65 років для того, аби захопити Україну. Сьогодні Путін дивиться на Європу так, як раніше Україна дивилася на Курську область: він міг здобути успіх через непідготовленість", - сказав діяч. 

Політик додав, що співпраця є ключем, щоб цю формулу перебити, щоб військові України допомогли Балтії та Польщі бути готовими.

"Хочу сказати ще одну річ. Якщо Путін реально вдарить кінетично проти Польщі та Балтійських країн, відразу цей факт робить Україну частиною системи оборони, частиною НАТО. Це чинник, який виникає в горизонтальній площині, незалежно від того, чи сподобається це Вашингтону, адже тоді ми опиняємося на одному фронті. А сьогодні що ми можемо робити - це максимально підтримувати Україну", - підсумував він.

Теги:
Україна
Росія
Польща
Латвія
Естонія
Литва
НАТО
США
Студія Захід з Антоном Борковським
вступ до НАТО
зброя для України
Читайте також:
Автор Марія Науменко
20 вересня, 2025 субота
РФ атакувала Україну дронами та ракетами: на Дніпровщині та Хмельниччині загинули люди, у низці областей є пошкодження
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
19 вересня, 2025 п'ятниця
План Б Росії. Чому Арестович і Ко масово побігли на інтервʼю до російських блогерів
Валерій Харчишин
Автор Дар'я Тарасова
17 вересня, 2025 середа
Лідер гурту "Друга Ріка" Харчишин підтвердив, що перебував у стосунках з Яніною Соколовою
Київ
+20.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.01
    Купівля 41.01
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 48.21
    Продаж 48.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
20 вересня
15:02
Дональд Трамп
Трамп: американські війська втретє атакували човен з наркотиками
14:55
Володимир Зеленський
"Припинення вогню достатньо для того, щоб давати гарантії безпеки": Зеленський припустив, що фінального договору про закінчення війни може не бути
14:02
Ексклюзив
Нафта
В Європі найбільше російську нафту купує Франція, а ми говоримо все про Угорщину та Словаччину, - дипломат Левченко
14:01
вибухи вночі
Зеленський: Куп'янськ зачищають від російських підрозділів
14:01
OPINION
Невже Сирія укладе з Ізраїлем пакт про безпеку
13:33
У британському Бірмінгемі сталася стрілянина у нічному клубі: є поранені
13:16
Гендиректор російського АТ "НВК "Хімпромінжиніринг" Олександр Тюнін
Знайдено мертвим керівника єдиного у РФ виробництва вуглецевого волокна, з якого виготовляють "шахеди"
12:40
Ексклюзив
ЄС-Китай
Європа має серйозні важелі тиску на рішення Китаю щодо російсько-української війни, - економіст Пендзин
12:37
аеропорт, Велика Британія, транспорт
Кібератака порушила роботу низки європейських аеропортів: що відомо
12:29
"Едельвейси" показали, як готуються до боїв молоді добровольці
В Україні буде створено окремі штурмові війська, через 10 днів все має працювати, - Зеленський
12:06
OPINION
МіГи в Естонії. Як це впливатиме на нашу війну?
11:42
Огляд
світ, міжнародний огляд
Європа анонсувала нові санкції проти Росії, а Польща підіймала літаки в повітря після чергової атаки РФ по Україні. Акценти світових ЗМІ 20 серпня
11:39
Ексклюзив
Карта бойових дій за 6-13 вересня
Зараз ми будемо спостерігати розвиток битви за Костянтинівку, - головред "Суспільне. Донбас" Крамченко
11:11
Огляд
бронетранспортер Bastion
Розробляли для Африки, використовують в Україні: що таке бронетранспортери VLRA Bastion і чому їх так довго везли
11:02
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами та ракетами: на Дніпровщині та Хмельниччині загинули люди, у низці областей є пошкодження
10:28
Ексклюзив
шенгенська віза шенген
Треба максимально зменшити отримання росіянами віз до країн ЄС, - депутат Європарламенту Ауштрявічюс
10:19
вогонь, полум'я, пожежа
Українські військові уразили Саратовський та Новокуйбишевський НПЗ у Росії
10:10
Ексклюзив
путін трамп
Трамп зробив Путіна господарем війни, - польський політик Кульпа
10:01
OPINION
НАТО перед викликом Росії: час відповісти
09:38
сили ППО
Сили ППО знешкодили 552 БПЛА і 31 ракету, якими РФ атакувала Україну
09:24
Ексклюзив
Вільям Тейлор
Масштаби підтримки України зростуть у рази, - американський дипломат Тейлор
09:23
Літак. авіація, Польща
Польща піднімала винищувачі через атаку РФ на Україну
08:58
OPINION
Російські літаки у небі Естонії – це продовження випробування НАТО
08:25
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 165 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 50 штурмів
08:14
OPINION
Відставка Козака і російські дрони в Польщі - багатовекторна інформаційна операція Кремля
08:12
Дональд Трамп
Трамп проведе зустріч з Ердоганом у Білому домі: про що говоритимуть
08:04
OPINION
Рожеві окуляри і дірки в бюджеті
07:30
Ексклюзив
Фільм "10 блогерят": Джозефіна Джексон розповіла про дебют у кіно, свою роль та хейт в інтернеті
07:15
OPINION
Підписання угоди між Саудівською Аравією та Пакистаном - це сигнал, який змінює баланс сил у світі Дональда Трампа
07:13
Огляд
Іван Світличний
"Серце для куль і для рим": минає 96 річниця з дня народження видатного шістдесятника Івана Світличного
07:00
Огляд
Вважайте його Студебекером, зробіть тата багатим, ставтеся до себе з гумором - 5 книг, де роздають корисні поради
06:59
OPINION
Путін не хоче закінчувати війну, оскільки повернення військових в Росію може призвести до дестабілізації режиму
06:58
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1070 військових, 31 артсистему і 1 танк
00:53
Кіт Келлог
"Путін - агент КДБ": Келлог вважає, що відновлення стосунків з РФ можливе лише після зміни влади
00:12
Оновлено
МіГ-31 К
Повітряний простір Естонії порушили три російські винищувачі МіГ-31. Таллінн запросив консультації з НАТО за 4 статтею
2025, п'ятниця
19 вересня
23:51
OPINION
В небі над Балтикою
23:48
Кіт Келлог
"Даси Путіну палець - відкусить руку": Келлог запевнив, що Трамп не торгується українською землею
22:14
Apple
Apple збільшить обсяг виробництва базової моделі iPhone 17, - Reuters
22:00
Просування у глибину оборони противника - від 3 до 7 км: Сирський про операцію ЗСУ на Добропільському напрямку
21:37
Ексклюзив
Олександр Лукашенко
Щоб поступово відтягнути Білорусь від Росії : Наливайченко про потепління у відносинах між Мінськом та Вашингтоном
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV