"З дня на день ситуація буде значно загострюватися": військовий експерт Лакійчук про ситуацію в Покровську

Про це розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук в етері Еспресо.

"Дійсно, Покровськ складна ситуація, вона однозначно не сталася так бах і здрастє вам. Ця проблема довкола Покровська накопичувалася, значною мірою не з нашої вини. Ворог кинув на Покровський напрямок все, що міг, власне, половина всього угруповання сил російських, які вдерлися в Україну, зараз воюють на різних ділянках фронту, вона сконцентрована довкола Покровська з трьох напрямків. Ворог продовжує штурмувати Покровськ з фронту з півдня, продовжує намагатися його обійти з південного заходу, намагаючись перерізати трасу Покровськ-Павлоград. Ну, тут розмови про вклинення у Дніпропетровську область. Ну і останній поки акт цієї сцени, що розвивається, це перерізання противником траси Покровськ-Костянтинівка", - сказав він.

Потім росіяни намагалися з цієї зони прориву наступати у двох напрямках: одночасно на Покровськ та на Костянтинівку, але, зрештою, зрозуміли, що це для них надто небезпечно.

"Ну, і сконцентрувалися якраз в руху на Покровськ. Зараз ми бачимо, от очевидна картинка: Покровськ-Мирноград, агломерація опинилася в чаші оточення з трьох боків. Фактично це, м'яко кажучи, дуже небезпечна ситуація, а враховуючи те, що Покровськ є ключем, чому вони концентруються тут. Покровськ - такий ключ для прикриття для всього лівого флангу нашого, для агломерації Костянтинівка - Дружківка - Краматорськ. Це тил для Торецьк - Часів Яр, втрата Покровська може призвести до ефекту доміно на цілій ділянці фронту. Тож все дуже серйозно", - зазначив він.

Військовий експерт зауважив, що наявність диверсійно-розвідувальних груп ворога у Покровську свідчить про те, що з дня на день ситуація там загострюватиметься.

"А те, що в Покровську з'явилися диверсійно-розвідувальні групи противника, підтвердив опосередковано і головнокомандувач генерал Сирський, який вимушений був після низки інформації з фронту і довкола військових джерел про те, що ДРГ ворога в Покровську, повідомити про те, що ворог в Покровськ не зайшов, діють диверсійно-розвідувальні групи. І тут ви трошечки акцент робите на диверсії, диверсійні групи. А треба в тому числі звернути на другу складову, ДРГ це диверсійно-розвідувальний, військову розвідку вкидають в тил противника для того, щоб дізнатися наші позиції перед вирішальними штурмами. Тож ДРГ в Покровську - це свідчення того, що з дня на день ситуація буде загострюватися значно. Ворог іде, не хотів би казати на останній штурм, на штурм Покровська. Тут між нами теж виникає дискусія. Ну вже можна порівнювати десь з Авдіївкою, з Бахмутом, обороною Бахмута. І як розосередити наші сили для того, щоб мати максимальний ефект при обороні міста, не втратити тих стратегічних і оперативних переваг, які ми маємо, втрачаючи поступово Покровський вузол", - додав Павло Лакійчук.