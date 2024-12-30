За добу на фронті сталося 186 боєзіткнень: найбільше окупанти атакують на Покровському та Лиманському напрямках
За добу Сили оборони ліквідували 7 ворожих танків, 44 артсистеми та понад 2 тис. окупантів
Протягом минулої доби 29 грудня Сили оборони ліквідували 2010 окупантів. Також українські захисники знищили 7 танків та 44 артилерійські системи ворога
Зміст
Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 787940 (+2010) осіб,
- танків ‒ 9663 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20003 (+22) од,
- артилерійських систем – 21494 (+44) од,
- РСЗВ – 1256 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21069 (+31),
- крилаті ракети ‒ 3003 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32551 (+141) од,
- спеціальна техніка ‒ 3670 (+0).
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
-0.2°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.75 Купівля 41.75Продаж 42.26
- EUR Купівля 43.53Продаж 44.19
- Актуальне
- Важливе
2024, понедiлок
30 грудня
08:00
Аналітика
Чого досягли Україна та Росія у 2024 році: підсумки для фронту та перспективи миру. Пояснюємо
07:57
Літак повернувся в аеропорт у Південній Кореї через таку ж проблему, яка спричинила авіакатастрофу 29 грудня
07:30
Інтерв’ю
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з депутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
07:21
Оновлено
У віці 100 років помер 39-й президент США Джиммі Картер: 9 січня у країні оголошено днем жалоби
06:50
Оновлено
Прем'єр-міністру Ізраїлю Нетаньягу провели хірургічне втручання: операція пройшла успішно
06:38
У Південній Кореї проведуть перевірку всієї системи авіаперевезень після авіакатастрофи, в якій загинуло 179 людей
2024, неділя
29 грудня
21:40
РФ скасує мораторій на розгортання ракет середньої і малої дальності з ядерними боєголовками, - Лавров
21:35
Огляд
Спалений в "Алабузі" склад з деталями до БПЛА на $16 млн, уражені склади боєприпасів на полігоні "Кадамовський" і склад шахедів на Орловщині: де в росіян вибухало та палало цього тижня
21:20
"Підготовлено перше рішення": Зеленський просить Верховну Раду та уряд своєчасно підтримати створення інституції військового омбудсмена
20:55
Зеленський обговорив із Трюдо посилення санкцій проти РФ та запропонував збільшити фінансування виробництва української зброї
20:48
Ексклюзив
Під час головування в ЄС Польща підтримуватиме Україну, але не варто переоцінювати очікування, - редакторка "Українського Альманаху" Попович
20:44
Оновлено
Президентські вибори у Хорватії: за результатами екзит-полів, у першому турі перемагає чинний проросійський лідер Міланович
20:35
Оновлено
Росіяни вдарили з артилерії по Херсону та атакували область безпілотниками: є загиблий та поранені
20:24
Ексклюзив
"Збиття літака засобами протиповітряної оборони - це лише верхівка айсберга": авіаексперт Храпчинський про авіакатастрофу в Актау
20:18
Три чверті литовців вірять, що НАТО захистить їх у випадку агресії з боку Росії: дані опитування
19:30
Інтерв’ю
Україна може вступити в НАТО частинами за прикладом Німеччини, - американський дипломат Фрід
19:00
Інтерв’ю
"Ніякої Спілки визволення України не існувало - це витвір чекістів": розмова з істориком Мараєвим перший процес проти української інтелігенції
18:30
Інтерв’ю
У Трампа складніша ситуація, ніж у Путіна: політик Рибачук про можливу зустріч очільників США та РФ
18:04
Представник України в ООН Мельник очікує 20 млрд євро щорічної військової допомоги від Німеччини