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За добу Сили оборони ліквідували 7 ворожих танків, 44 артсистеми та понад 2 тис. окупантів

Марія Науменко
30 грудня, 2024 понедiлок
07:31
Війна з Росією Розбита техніка окупантів

Протягом минулої доби 29 грудня Сили оборони ліквідували 2010 окупантів. Також українські захисники знищили 7 танків та 44 артилерійські системи ворога

Зміст

Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 787940 (+2010) осіб,
  • танків ‒ 9663 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20003 (+22) од,
  • артилерійських систем – 21494 (+44) од,
  • РСЗВ – 1256 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21069 (+31),
  • крилаті ракети ‒ 3003 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32551 (+141) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3670 (+0).
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
втрати окупантів
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2024, понедiлок
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