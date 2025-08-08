Зараз людей можна вивозити лише "капсулами", але й це ризиковано: журналістка ТК "Орбіта" про ситуацію в Мирнограді

Про це в ефірі Еспресо сказала журналістка ТК "Орбіта" та інтернет-видання "Свої" Наталя Бірюкова.

"Ситуація на Донеччині дуже напружена. До початку повномасштабного вторгнення в Мирнограді мешкало 47 тисяч осіб. Зараз, за офіційною інформацією, цифри коливаються в межах двох тисяч. І, думаю, що ніхто не може точно сказати, скільки там людей", - зауважила Бірюкова.

За словами журналістки, майже рік у Мирнограді немає газопостачання, світла, централізованого водопостачання, а взимку не було тепла.

"Людей зараз можна вивезти лише "капсулами" - це броньовані автомобілі. І то, я думаю, що "Білі янголи" вже теж не ризикують заїжджати в місто. Місто перебуває під постійним контролем FPV-дронів - усі в'їзди в місто, всі виїзди", - наголосила Бірюкова.

Журналістка також нагадала, що до початку повномасштабного вторгнення на Донеччині мешкало 1 мільйон 970 тисяч людей.

"Зараз, за офіційною інформацією, в області залишається близько 250–270 тисяч. Тобто за межі області виїхало приблизно 1 мільйон 700 тисяч людей", - додала Бірюкова.

Протягом доби 7 серпня на російсько-українському фронті зафіксували 147 бойових зіткнень. На Покровському напрямку українські захисники зупинили 42 штурмові і наступальні дії агресора.

























