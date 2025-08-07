Від початку доби на фронті зафіксували 69 боїв, ЗСУ на Покровському напрямку відбили 22 російські атаки

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни за сьогодні відбили сім ворожих атак. Авіація загарбників завдала шести ударів, скинувши при цьому 16 керованих авіаційних бомб.

На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог атакував двічі у районі Вовчанська, одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили шість атак, три боєзіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила 15 атак на позиції українців. Сім боєзіткнень досі тривають.

На Сіверському напрямку підрозділи росіян чотири рази намагалися просуватися на позиції наших військ, два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили одну атаку, бій триває.

На Торецькому напрямку противник намагається вклинитися в нашу оборону в районі Диліївки, Торецька, Щербинівки та Русиного Яру. Чотири штурмові дії загарбників наші захисники відбили, ще дві атаки тривають.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 24 спроби потіснити наших воїнів. ЗСУ стримують натиск та вже відбили 22 атаки.

На Новопавлівському напрямку українські захисники зупинили дві штурмові дії ворожих військ. Противник намагався просуватися в районах населених пунктів Філії та Товстого.

На Оріхівському напрямку українські підрозділи відбили атаку загарбника у бік Новоданилівки.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках супротивник наступальних дій не проводив.