Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1040 військових, 52 артсистеми та 7 танків
Протягом доби 7 серпня російська окупаційна армія втратила ще щонайменше 1040 військових. Також українські захисники знищили 52 артилерійські системи та 4 танки ворога
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 8.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1061350 (+1040) осіб;
- танків – 11083 (+7) од;
- бойових броньованих машин – 23102 (+7) од;
- артилерійських систем – 31232 (+52) од;
- РСЗВ – 1456 (+0) од;
- засоби ППО – 1203 (+0) од;
- літаків – 421 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50168 (+238);
- крилаті ракети – 3555 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 57731 (+126);
- спеціальна техніка – 3936 (+0).
В Генштабі додали, що дані уточнюються.
