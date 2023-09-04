Вийшов трейлер фільму "Ґодзілла мінус один"

Трейлер опублікувала компанія ТОНО.

"У післявоєнній Японії виникає новий терор - Ґодзілла. Чи зможуть спустошені люди вижити... не кажучи вже про те, аби дати відсіч?", - йдеться у дописі до фільму.

У трейлері стрічки пояснюється, звідки у назві взялось "мінус один" - війна знизила стан країни до нуля, а поява монстра змусила і зовсім піти у мінус.

Сценаристом і режисером фільму став Такаші Ямазакі. У світовий прокат стрічка вийде 1 грудня 2023 року, це буде вже 37-й фільм, присвячений Ґодзіллі.