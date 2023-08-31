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Вийшов трейлер українського фільму "Назавжди-Назавжди", прем'єра якого відбудеться на Венеційському фестивалі

31 серпня, 2023 четвер
19:03
мистецтво

У мережі з’явився трейлер повнометражного українського фільму "Назавжди-Назавжди" режисерки Анни Бурячкової, який візьме участь у конкурсній програмі Венеційського кінофестивалю

Трейлер вийшов у четвер, 31 серпня, на YouTube-каналі Pluto Film.

Стрічка "Назавжди-Назавжди" створена в копродукції України та Нідерландів, світова прем'єра якої відбудеться 8 вересня у Венеції. Фільм буде змагатися за нагороду у спеціальній програмі Orizzonti Extra.

Події у фільмі відбуваються в Києві наприкінці 1990-х років. "Назавжди-Назавжди" - це "тривожний портрет молодих і непокірних людей, які борються з коханням, досліджують свою сексуальність і грають одне з одним у жорстокі ігри, які ніколи не мають переможців", - йдеться в описі до трейлера. 

Що відомо про фільм "Назавжди-Назавжди"

Фільм розповідає про молодих і непокірних людей, які жили в Києві наприкінці 90-х років на тлі радянської руїни. Через обставини вони були змушені швидко приймати рішення, але загубилися у дорослому світі. Це історія про тих, хто виріс, але не зміг стати дорослим.

"У пошуках цієї любові та верифікації свого існування в очах інших ми й жили, толеруючи насильство та несправедливість. Бути підлітком означає, що кожна частина твого життя існує лише тут і зараз і залишатиметься такою назавжди. Кожна любов - назавжди, кожні стосунки - назавжди, кожна драма - назавжди. Тож тепер, ставши дорослими, доводиться усвідомити, що єдине визнання і любов, яких ми направду потребуємо, мають приходити від нас самих", - йдеться у розділі "Режисерське бачення".

Анна Бурячкова, українська режисерка та сценаристка, розпочала свій шлях у створенні фільмів, музичних відео, телевізійної реклами та соціальних кампаній у 2012 році. Її роботи були визнані на численних міжнародних фестивалях, зокрема Berlin Music Video Awards, Berlin Fashion Films, Grand OFF Poland та Cannes Lions’ Additional Social Campaign Program.

Сценарій майбутнього фільму був написаний Бурячковою у співпраці з Мариною Степанською ("Стрімголов", 2017) під час карантину, спричиненого COVID-19 у 2020 році. Цей сценарій став основою для її дебютного повнометражного фільму.

Знімання фільму були завершені в Києві за два місяці до початку повномасштабної війни, розв’язаної Росією проти України. Після цього матеріали фільму були евакуйовані до Амстердама, де до команди приєдналися нідерландські співпродюсери та партнери з постпродакшену.

В головних ролях Аліна Чебан, Захар Шадрін, Артур Алієв, Єлизавета Цілик і Дар'я Жихарська.

"Назавжди-Назавжди" був представлений на різних міжнародних кіно ринках під час його розробки та виробництва. Він отримав спеціальну відзнаку журі та нагороду Screen Brussels Co-Production Award на презентації Ukrainian Films Now на Marché du Film (Festival de Cannes) та нагороду Литовського кіноцентру на Coming Soon Meeting Point (Vilnius Kinopavasaris) у 2022 році. Розробка фільму також відбувалася за підтримки MIDPOINT Institute.

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