Відстрочки і всі нюанси, пов'язані зі змінами після 5 листопада: детальне роз'яснення юристки

Детально, що зміниться, кому потрібно йти продовжити відстрочку у ЦНАП, а в кого вона продовжується автоматично, хто має усі правові підстави, та які небезпеки чекають під час оформлення відстрочок від мобілізації, детально у відео розповідає адвокатка Дар'я Тарасенко.

Чи змінились підстави для відстрочки

За словами експертки, підстави для відстрочки, визначені законом, залишаються тими самими. Так само без змін залишився і перелік документів, необхідних для оформлення відстрочки.

"Перелік документів, які треба подати, також не змінився. Це постанова Кабміну №560, додаток №5. Тут можна знайти свою підставу і перелік документів. Із останніми змінами цей список не змінювався", – розповідає у відео Тарасенко.

Вона пояснює, що реформа стосується двох моментів, а саме: як продовжується відстрочка, що вже була надана раніше, і як оформляється первісна відстрочка.

"Раніше, до 1 листопада, первісне оформлення здійснювалось при особистому зверненні до ТЦК. Людина мала прийти і подати заяву з необхідними документами", – пояснює юристка.

Також до недавнього часу в постанові Кабміну існувала норма, згідно з якою ТЦК мав самостійно перевіряти пакет поданий раніше пакет документів і продовжувати відстрочку без участі громадянина шляхом внесення в реєстр нової дати. Проте, за словами Тарасенко, "це майже не працювало на практиці".

Автоматичне продовження — але з нюансами

У новій редакції постанови Кабміну №560 з’явилася норма, що передбачає автоматичне продовження відстрочок, за винятком окремих категорій.

"Тепер усі відстрочки, крім заброньованих і посадових осіб, продовжуються автоматично — на підставі раніше поданих документів і даних у реєстрі. Звучить чудово. У кого відстрочка була оформлена до 5 листопада, нічого не потрібно робити. Але цього не відбувається", – зазначає Дар’я.

Причину вона пояснює просто – різночитання між текстом постанови і роз’ясненнями Міноборони.

"Міноборони вже нам натякає, що автоматично будуть продовжені ті відстрочки, по яких в реєстрі є інформація про їх актуальність. Тому ми зразу розуміємо – не всі відстрочки будуть автоматично продовжені. Цей натяк Міноборони суперечить тому, що було написано в постанові Кабміну".

Продовження і оформлення відстрочки, у чому різниця

Важливо чітко розрізняти два процеси — продовження вже чинної відстрочки та первинне оформлення нової.

"Не всі відстрочки будуть продовжені автоматично. Потрібно розуміти, чи у вас – продовження, чи нове оформлення", – каже юристка і підкреслює, що, попри заяви про "автоматичне продовження", на практиці це не стосується всіх військовозобов’язаних.

"Коли ми говоримо про продовження відстрочки, маємо на увазі, що у людини вже є чинна відстрочка, наприклад, до 5 листопада, і вона хоче, щоб вона діяла далі. Якщо ж відстрочка закінчилась, скажімо, в серпні, і зараз у реєстрі про неї немає інформації, тоді мова йде не про продовження, а про нове оформлення", – пояснює експертка.

У нинішніх умовах відстрочка може або продовжитися автоматично, якщо дані в реєстрі актуальні, або, якщо цього не станеться, то потрібно знову подавати повний пакет документів.

Хто отримає автоматичне продовження

Автоматичне продовження здебільшого стосується тих, хто раніше оформлював відстрочку онлайн через систему "Резерв+".

"Якщо ви вже колись подавали документи онлайн через "Резерв Плюс" і ваша відстрочка досі діє, то, скоріш за все, все пройде без проблем, система продовжить її автоматично. Але я раджу перевірити це, якщо зараз відстрочку не оновлено, подивіться ще раз 5 листопада".

Юристка радить уважно стежити за термінами, аби уникнути неприємних ситуацій.

"Кожен раз, коли починається новий тримісячний цикл, перевіряйте, що продовження справді відбулося. Бо дізнатися, що ваша відстрочка не продовжена, у момент, коли вас зупинить поліція на вулиці – ненайкраще", – каже вона.

Перелік, кому відстрочка від мобілізації продовжується автоматично – це офіційна інформація, оприлюднена на сайті Міноборони.

1. Люди з інвалідністю

2. Тимчасово непридатні до військової служби

3. Чоловіки, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років

4. Один з батьків неповнолітньої дитини

5. Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю І або ІІ групи

6. Особи, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю І чи ІІ групи

"Також усе має бути автоматично. Якщо відстрочку оформлювали онлайн, то вона продовжиться без додаткового звернення. Але якщо у дружини третя група інвалідності – це інша історія".

Дар’я пояснює, що у випадку третьої групи інвалідності держава поки що не має електронних реєстрів, які містять детальні відомості про причину інвалідності чи стан захворювання.

"Тому перевірити це автоматично неможливо. Отже, такі відстрочки не продовжуватимуться автоматично, і людям доведеться кожного разу подавати пакет документів у ЦНАП".

7. Ті, хто доглядають за батьками з інвалідністю І або ІІ групи

Коротко про додаткові категорії та практичні поради

Дар’я перераховує ще кілька категорій, щодо яких Міноборони обіцяє автоматичне продовження, але знову ж таки, за умови наявності правильної інформації в реєстрах:

Особи, що виховують дитину до 18 років, якщо їхній(а) партнер(ка) служить у ЗСУ. Якщо відстрочка була оформлена онлайн у "Резерв+" – проблем не буде. Якщо ж дані в реєстрах відсутні, доведеться подавати документи в паперовому вигляді.



Студенти (включно з дуальною формою навчання), аспіранти та докторанти. Ті, хто оформив відстрочку онлайн, найімовірніше, отримають автоматичне продовження. Проблемна категорія – випадки, де в реєстрі є запис про "порушення порядку навчання", для них шлях часто лежить через звернення до Міносвіти.



Науково-педагогічні працівники та педпрацівники вищої/профосвітньої галузі, які працюють не менше ніж на 0,75 ставки. Тут перелік більший, ніж ті, хто може оформити відстрочку онлайн. Для автоматичного продовження заклади освіти повинні завантажити інформацію в реєстр і в цій частині багато процесів ще на стику тестування й впровадження. Також Дар’я нагадала про необхідність кожного разу при продовженні загальної мобілізації надавати в ТЦК та СП актуальну довідку.



Чотири категорії військовозобов'язаних для відстрочки, які ніколи не зміняться

Дар’я Тарасенко зазначає, що є чотири категорії підстав, які логічно мали б продовжуватися автоматично "назавжди" чи доки не змінить закон:

близькі родичі, чиї рідні загинули або зникли безвісти в бойових діях або під час дії воєнного стану;

родичі Героїв України (визнаних за мужність під час Революції Гідності та інших подій);

люди, які були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії;

військові, які були у полоні і зараз звільнені.

Що робити зараз, аби знати, чи продовжиться відстрочка автоматично

Тим, каже Тарасенко, кому відстрочки з 5 листопада продовжиться автоматично, у "Резерв +" уже прийшло сповіщення про те, що по ваших підставах може бути автоматично продовжена відстрочка. Якщо такого сповіщення ви не отримали, найімовірніше – автоматичного продовження відстрочки не буде, а тому доведеться звернутися у ЦНАП.

Перевірте "Резерв+". Зробіть повний витяг (не лише загальний запис "до завершення мобілізації"), щоб побачити реальну дату.

Якщо в "Резерв+" відображається стара дата (наприклад, 4 листопада) — перевірте ще раз 5-го числа. Якщо автоматичного оновлення не сталося, готуйтеся подавати документи.

Якщо у вас було онлайн-оформлення через "Резерв+" — ймовірність проблем мінімальна, але все одно перевіряйте.

Надсилайте довідки з місця роботи / навчання / соцзахисту в ТЦК–ТСП поштою або електронно – це проста дія, яка може вберегти вас від ризику ручного переоформлення.

Якщо в реєстрах бракує інформації (інвалідність, народження дитини, довідки про навчання тощо), звертайтеся в відповідні органи (соцзахист, Міносвіти) для оцифрування/виправлення записів.



Як відбувається подача документів у ЦНАП

Згідно з оновленою процедурою, подавати документи на продовження відстрочки тепер потрібно буде через ЦНАП.

"Хочу підкреслити, що ЦНАП не є органом, який ухвалює рішення. Він виступає лише посередником, який приймає ваш пакет документів і передає його Комісії при ТЦК та СП. Рішення все одно ухвалює Комісія," – зазначає адвокатка.

"Вам не потрібно мати з собою готову заяву. Адміністратор ЦНАП у системі, через спеціальну програму, сформує цю заяву автоматично на основі ваших даних та поданих документів. Ви просто приходите з необхідним пакетом," – пояснює фахівець.

Пакет документів залишається тим самим, що вимагається згідно з Постановою КМУ №560.

Варто мати з собою оригінали документів. Адміністратор відсканує їх на місці і одразу поверне. Можна також і копії, але вони мають бути належно завірені у нотаріуса.

Бувають випадки, коли окремі Комісії при ТЦК та СП вимагають додаткові документи, не передбачені Постановою 560 (наприклад, документи родичів, довідку про прописку тощо).

"Якщо ви вже мали справу зі своїм ТЦК і знаєте про їхні додаткові 'фантазії', і вам не складно принести ці документи, беріть їх із собою. Наполягайте, щоб ЦНАП прийняв їх і передав Комісії," – радить Тарасенко.

Головна проблема – черги та зона ризику

Найближча проблема, яка виникла з початком дії нових правил, кажуть правники, це величезні черги у ЦНАПах. Найближчий запис може бути доступний через 10-15 днів.

"Сприйміть це серйозно: доки ви не подали документи, ви перебуваєте в зоні ризику. Починаючи з 5 листопада, старі рекомендації щодо мінімізації ризику вже не актуальні. Вам потрібно подати документи якомога швидше," – застерігає експертка.

До слова, зараз немає територіальної прив'язки, а тому можна обрати ЦНАП, де є вільне місце. Це може бути будь який ЦНАП в Україні.

"Шукайте ЦНАП у сусідньому районі чи невеликому населеному пункті, де черга менша. Якщо у вашому районі вам пропонують 15-те число, а в сусідньому районі – 10-те, беріть талончик на 10-те. Це скоротить ваш ризик на 5 днів," – радить фахівчиня.

Після прийому документів адміністратор ЦНАП видасть опис прийнятих документів. Цей опис є – головний захист.

"Зберігайте опис. По-перше, це доказ того, що і які саме документи ви подали. По-друге, і найважливіше, згідно з Постановою 560, з моменту подачі заяви на відстрочку і доки вона розглядається Комісією, людину заборонено мобілізувати. Цей папірець – ваш захист," –резюмувала юристка Дар'я Тарасенко.

Після отримання відсканованих документів Комісія при ТЦК ухвалить рішення про надання відстрочки або відмову в наданні. Рішення надійде на електронну пошту, зазначену при подачі заяви. Також про прийняте рішення повідомить ЦНАП.