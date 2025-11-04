Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Військові новини Відстрочки і всі нюанси, пов'язані зі змінами після 5 листопада: детальне роз'яснення юристки
Ексклюзив

Відстрочки і всі нюанси, пов'язані зі змінами після 5 листопада: детальне роз'яснення юристки

Тетяна Яворська
4 листопада, 2025 вiвторок
07:30
Військові новини мобілізація в Україні

В Україні військовозобов'язані, які мали відстрочки до 5 листопада, від цієї дати подаватимуть документи на її продовження чи оновлення по -новому.  Також змінюється процедура первісного оформлення відстрочки. У цілому юристи оцінюють зміни, як позитивні, однак, кажуть, є моменти, що викликають занепокоєння

Зміст

Детально, що зміниться, кому потрібно йти продовжити відстрочку у ЦНАП, а в кого вона продовжується автоматично, хто має усі правові підстави, та які небезпеки чекають під час оформлення відстрочок від мобілізації, детально у відео розповідає адвокатка Дар'я Тарасенко.

Чи змінились підстави для відстрочки

За словами експертки, підстави для відстрочки, визначені законом, залишаються тими самими. Так само без змін залишився і перелік документів, необхідних для оформлення відстрочки.

"Перелік документів, які треба подати, також не змінився. Це постанова Кабміну №560, додаток №5. Тут  можна знайти свою підставу і перелік документів. Із останніми змінами цей список не змінювався", – розповідає у відео Тарасенко.

Вона пояснює, що реформа стосується двох моментів, а саме: як продовжується відстрочка, що вже була надана раніше, і як оформляється первісна відстрочка.

"Раніше, до 1 листопада, первісне оформлення здійснювалось при особистому зверненні до ТЦК. Людина мала прийти і подати заяву з необхідними документами", – пояснює юристка.

Також до недавнього часу в постанові Кабміну існувала норма, згідно з якою ТЦК мав самостійно перевіряти пакет поданий раніше пакет документів  і продовжувати відстрочку без участі громадянина шляхом внесення в реєстр нової дати. Проте, за словами Тарасенко, "це майже не працювало на практиці".

Автоматичне продовження — але з нюансами

У новій редакції  постанови Кабміну №560 з’явилася норма, що передбачає автоматичне продовження відстрочок, за винятком окремих категорій.

"Тепер усі відстрочки, крім заброньованих і посадових осіб, продовжуються автоматично — на підставі раніше поданих документів і даних у реєстрі. Звучить чудово. У кого відстрочка була оформлена до 5 листопада, нічого не потрібно робити. Але цього не відбувається", –  зазначає Дар’я.

Причину вона пояснює просто –  різночитання між текстом постанови і роз’ясненнями Міноборони.

"Міноборони вже нам натякає, що автоматично будуть продовжені ті відстрочки, по яких в реєстрі є інформація про їх актуальність. Тому ми зразу розуміємо – не всі відстрочки будуть автоматично продовжені. Цей натяк Міноборони суперечить тому, що було написано в постанові Кабміну".

Продовження і оформлення відстрочки, у чому різниця

Важливо чітко розрізняти два процеси — продовження вже чинної відстрочки та первинне оформлення нової.

"Не всі відстрочки будуть продовжені автоматично. Потрібно розуміти, чи у вас  – продовження, чи нове оформлення", – каже юристка і підкреслює, що, попри заяви про "автоматичне продовження", на практиці це не стосується всіх військовозобов’язаних. 

"Коли ми говоримо про продовження відстрочки, маємо на увазі, що у людини вже є чинна відстрочка, наприклад, до 5 листопада, і вона хоче, щоб вона діяла далі. Якщо ж відстрочка закінчилась, скажімо, в серпні, і зараз у реєстрі про неї немає інформації, тоді мова йде не про продовження, а про нове оформлення", – пояснює експертка.

У нинішніх умовах відстрочка може або продовжитися автоматично, якщо дані в реєстрі актуальні, або, якщо цього не станеться, то потрібно знову подавати повний пакет документів.

Хто отримає автоматичне продовження

Автоматичне продовження здебільшого стосується тих, хто раніше оформлював відстрочку онлайн через систему "Резерв+".

"Якщо ви вже колись подавали документи онлайн через "Резерв Плюс" і ваша відстрочка досі діє, то, скоріш за все, все пройде без проблем, система продовжить її автоматично. Але я раджу перевірити це, якщо зараз відстрочку не оновлено, подивіться ще раз 5 листопада".

Юристка радить уважно стежити за термінами, аби уникнути неприємних ситуацій.

"Кожен раз, коли починається новий тримісячний цикл, перевіряйте, що продовження справді відбулося. Бо дізнатися, що ваша відстрочка не продовжена, у момент, коли вас зупинить поліція на вулиці  –  ненайкраще", – каже вона.

Перелік, кому відстрочка від мобілізації продовжується автоматично –  це офіційна інформація, оприлюднена на сайті Міноборони.

1. Люди з інвалідністю

2. Тимчасово непридатні до військової служби

3. Чоловіки, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років

4. Один з батьків неповнолітньої дитини

5. Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю І або ІІ групи

6. Особи, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю І чи ІІ групи

"Також усе має бути автоматично. Якщо відстрочку оформлювали онлайн, то вона продовжиться без додаткового звернення. Але якщо у дружини третя група інвалідності – це інша історія".

Дар’я пояснює, що у випадку третьої групи інвалідності держава поки що не має електронних реєстрів, які містять детальні відомості про причину  інвалідності чи стан захворювання.

"Тому перевірити це автоматично неможливо. Отже, такі відстрочки не продовжуватимуться автоматично, і людям доведеться кожного разу подавати пакет документів у ЦНАП".

7. Ті, хто доглядають за батьками з інвалідністю І або ІІ групи

Коротко про додаткові категорії та практичні поради

Дар’я перераховує ще кілька категорій, щодо яких Міноборони обіцяє автоматичне продовження,  але знову ж таки, за умови наявності правильної інформації в реєстрах:

  • Особи, що виховують дитину до 18 років, якщо їхній(а) партнер(ка) служить у ЗСУ. Якщо відстрочка була оформлена онлайн у "Резерв+"  –  проблем не буде. Якщо ж дані в реєстрах відсутні, доведеться подавати документи в паперовому вигляді.
     
  • Студенти (включно з дуальною формою навчання), аспіранти та докторанти. Ті, хто оформив відстрочку онлайн, найімовірніше, отримають автоматичне продовження. Проблемна категорія –  випадки, де в реєстрі є запис про "порушення порядку навчання", для них шлях часто лежить через  звернення до Міносвіти.
     
  • Науково-педагогічні працівники та педпрацівники вищої/профосвітньої галузі, які працюють не менше ніж на 0,75 ставки. Тут перелік більший, ніж ті, хто може оформити відстрочку онлайн. Для автоматичного продовження заклади освіти повинні завантажити інформацію в реєстр і в цій частині багато процесів ще на стику тестування й впровадження. Також Дар’я нагадала про необхідність кожного разу при продовженні загальної мобілізації  надавати в ТЦК та СП актуальну довідку. 
     

Чотири категорії військовозобов'язаних для відстрочки, які ніколи не зміняться

Дар’я Тарасенко зазначає, що є чотири категорії підстав, які логічно мали б продовжуватися автоматично "назавжди" чи доки не змінить закон: 

близькі родичі, чиї рідні загинули або зникли безвісти в бойових діях або під час дії воєнного стану;

родичі Героїв України (визнаних за мужність під час Революції Гідності та інших подій); 

люди, які були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії;

військові, які були у полоні і зараз звільнені.

Що робити зараз, аби знати, чи продовжиться відстрочка автоматично

Тим, каже Тарасенко, кому відстрочки з 5 листопада продовжиться автоматично, у "Резерв +" уже прийшло сповіщення про те, що по ваших підставах може бути автоматично продовжена відстрочка. Якщо такого сповіщення ви не отримали, найімовірніше – автоматичного продовження відстрочки не буде, а тому доведеться звернутися у ЦНАП.

  1. Перевірте "Резерв+". Зробіть повний витяг (не лише загальний запис "до завершення мобілізації"), щоб побачити реальну дату.
     
  2. Якщо в "Резерв+" відображається стара дата (наприклад, 4 листопада) — перевірте ще раз 5-го числа. Якщо автоматичного оновлення не сталося, готуйтеся подавати документи.
     
  3. Якщо у вас було онлайн-оформлення через "Резерв+" — ймовірність проблем мінімальна, але все одно перевіряйте.
     
  4. Надсилайте довідки з місця роботи / навчання / соцзахисту в ТЦК–ТСП поштою або електронно –  це проста дія, яка може вберегти вас від ризику ручного переоформлення.
     
  5. Якщо в реєстрах бракує інформації (інвалідність, народження дитини, довідки про навчання тощо), звертайтеся в відповідні органи (соцзахист, Міносвіти) для оцифрування/виправлення записів.
     

Як відбувається подача документів у ЦНАП

Згідно з оновленою процедурою, подавати документи на продовження відстрочки тепер потрібно буде через ЦНАП. 

"Хочу підкреслити, що ЦНАП не є органом, який ухвалює рішення. Він виступає лише посередником, який приймає ваш пакет документів і передає його Комісії при ТЦК та СП. Рішення все одно ухвалює Комісія," – зазначає адвокатка.

"Вам не потрібно мати з собою готову заяву. Адміністратор ЦНАП у системі, через спеціальну програму, сформує цю заяву автоматично на основі ваших даних та поданих документів. Ви просто приходите з необхідним пакетом," – пояснює фахівець.

Пакет документів залишається тим самим, що вимагається згідно з Постановою КМУ №560.

Варто мати з собою оригінали документів. Адміністратор відсканує їх на місці і одразу поверне. Можна також і копії, але вони мають бути належно завірені у нотаріуса.

Бувають випадки, коли окремі Комісії при ТЦК та СП вимагають додаткові документи, не передбачені Постановою 560 (наприклад, документи родичів, довідку про прописку тощо).

"Якщо ви вже мали справу зі своїм ТЦК і знаєте про їхні додаткові 'фантазії', і вам не складно принести ці документи, беріть їх із собою. Наполягайте, щоб ЦНАП прийняв їх і передав Комісії," – радить Тарасенко.

Головна проблема – черги та зона ризику

Найближча проблема, яка виникла з початком дії нових правил, кажуть правники, це величезні черги у ЦНАПах. Найближчий запис може бути доступний через 10-15 днів.

"Сприйміть це серйозно: доки ви не подали документи, ви перебуваєте в зоні ризику. Починаючи з 5 листопада, старі рекомендації щодо мінімізації ризику вже не актуальні. Вам потрібно подати документи якомога швидше," – застерігає експертка.

До слова, зараз немає територіальної прив'язки, а тому можна обрати ЦНАП, де є вільне місце. Це може бути будь який ЦНАП в Україні.

"Шукайте ЦНАП у сусідньому районі чи невеликому населеному пункті, де черга менша. Якщо у вашому районі вам пропонують 15-те число, а в сусідньому районі – 10-те, беріть талончик на 10-те. Це скоротить ваш ризик на 5 днів," – радить фахівчиня.

Після прийому документів адміністратор ЦНАП видасть опис прийнятих документів. Цей опис є –  головний захист.

"Зберігайте опис. По-перше, це доказ того, що і які саме документи ви подали. По-друге, і найважливіше, згідно з Постановою 560, з моменту подачі заяви на відстрочку і доки вона розглядається Комісією, людину заборонено мобілізувати. Цей папірець – ваш захист," –резюмувала юристка Дар'я Тарасенко.

Після отримання відсканованих документів Комісія при ТЦК ухвалить рішення про надання відстрочки або відмову в наданні. Рішення надійде на електронну пошту, зазначену при подачі заяви. Також про прийняте рішення повідомить ЦНАП.

Теги:
Статті
Новини
Суспільство
Україна
військові
мобілізація
Війна з Росією
Пояснюємо
ТЦК
Читайте також:
Віталій Портников
Автор Євген Козярін
1 листопада, 2025 субота
"На першому етапі не буде ударів один по одному": Портников припустив, як буде розвиватися можливий конфлікт між США та РФ
вибух, ракетна атака
Автор Ірена Моляр
3 листопада, 2025 понедiлок
Росіяни вибили практично все, що у нас могло випускати балістику, - авіаексперт Романенко
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Автор Адріана Муллаянова
2 листопада, 2025 неділя
"Планують мобілізувати 50–100 тис. чоловіків": РФ ухвалила закон, який легалізує мобілізацію українців з усіх окупованих територій
Київ
+9.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.75
    Купівля 41.75
    Продаж 42.22
  • EUR
    Купівля 48.17
    Продаж 48.8
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
4 листопада
08:08
Ексклюзив
Карта бойових дій
Окупанти обрали нову тактику у Покровську, - військовий експерт Лакійчук
08:02
Наслідки атаки на Дніпровщину
РФ атакувала Україну в ніч на 4 листопада: на Дніпровщині загинула жінка, серед поранених - діти
08:02
OPINION
блог Наталки Іщенко
Мобілізація. Декілька ключових тез без висновків
07:41
Ілля Забарний
Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 4-го туру
07:38
Аналітика
Три тисячі кілометрів популізму: як Зеленський шість років "безкоштовно" роздає бонуси коштом бюджету. Пояснюємо
07:27
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила 5 танків, 42 артсистеми та 840 військових
06:47
У Росії зростає дефіцит лікарів та медперсоналу, - Служба зовнішньої розвідки
06:33
Знеструмили управління ФСБ під час перевірки з Москви: агенти "Атеш" провели диверсію в Брянську
00:39
Дональд Трамп на мітингу "Зробимо Америку знову великою"
"Але вони дуже погано з нами поводяться": Трамп висловив сумнів, що США розвʼяжуть війну проти Венесуели
2025, понедiлок
3 листопада
23:58
міністр оборони Італії Гвідо Крозетто
Італія готує 12-й пакет допомоги Україні, – міністр оборони Крозетто
23:36
Ексклюзив
Юрій Гудименко
Голова Антикорупційної ради при Міноборони Гудименко: збираємо дані про Fire Point, якщо підтвердиться лобіювання контрактів - це буде злочин
23:32
Марія Захарова
"Італія рухне вся": Рим викликав посла РФ після заяви Захарової про обвал вежі та допомогу Україні
23:04
Оновлено
Генштаб, війна, фронт, ЗСУ, Сили оборони
Від початку доби на фронті відбувся 151 бій, 57 - на Покровському напрямку
23:00
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Діалоги по кластерах щодо вступу України до ЄС будуть вестися, а потім будуть прийматися формальні рішення, - Безсмертний
22:46
Адвокат та колишній військовий ЗСУ Масі Найєм
"Складно знайти справедливість": адвокат і військовий Масі Найєм заявив, що його звільнили зі служби
22:23
Володимир Зеленський на День Державного прапора (23.08.2025)
"Є кілька різних розмов": Зеленський спростував існування 12-пунктового плану про завершення війни
22:07
Ексклюзив
Карта бойових дій
"Ця пастка нам вигідна": військовослужбовець ЗСУ про можливий розвиток подій у Покровську
21:34
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Ми не знаємо, в якому стані перебуває ядерний потенціал РФ, - Безсмертний
21:20
ППО ЗСУ
В Україні готують нові контракти для військових: Шмигаль розповів деталі
21:10
Ексклюзив
Володимир Огризко
Огризко пояснив, що має на увазі Трамп, коли каже: "Дайте ще сторонам повоювати"
20:54
комендантська година
У Запорізькій області посилили комендантську годину
20:31
Казино
У TikTok заблокували 47 користувачів, які незаконно рекламували азартні ігри
20:21
електроенергія, графіки відключень
В Україні 4 листопада діятимуть графіки відключення світла
20:10
Оновлено
Олександр Караваєв (праворуч), "Динамо" - "Шахтар"
"Карпати" перемогли ЛНЗ, "Полісся" і "Металіст 1925" зіграли внічию: результати усіх матчів 11-го туру УПЛ
20:07
OPINION
блог
Реалізм неможливого
20:02
Ексклюзив
Карта бойлвих дій за 25-31 жовтня
"Кіл зона" постійно розширюється: офіцер "Легіону Свободи" про ситуацію в Покровську
19:49
Зеленський
До кінця листопада Україна може почати виробляти до 800 БПЛА-перехоплювачів на добу, – Зеленський
19:46
Ексклюзив
Ілля Несходовський
"Паралель з незалежністю НАБУ та САП": аналітик Несходовський переконаний, що нову "Зимову підтримку" відкотять під тиском партнерів
19:42
Володимир Зеленський
"Ворог успіху не мав за останні дні": Зеленський заявив, що близько 30% бойових дій відбуваються в Покровську
19:16
ДБР розслідує загибель і поранення військових через ворожий обстріл на Дніпровщині
19:10
Дональд Трамп і Сі Цзіньпін, 30 жовтня 2025 року
"Прорив": у Китаї оцінили останню зустріч Трампа й Сі
19:02
Ексклюзив
Дональд Трамп і Сі Цзіньпін
"Сі дипломатично з'їхав з теми": Огризко про те, що Трамп почув про Україну під час зустрічі з лідером Китаю
18:40
Покровськ
ЗСУ зупинили просування росіян на півночі Покровська і не допустили перерізання дороги на Родинське
18:38
Ядерні випробування Трампа: ЗМІ пишуть, США планують запустити міжконтинентальну ракету 5-6 листопада
18:32
Ексклюзив
на фото: Андрій Іллєнко
Донбас - це пояс фортець, який тримає за собою доступ вглиб країни, - нацгвардієць Іллєнко
18:12
Аналітика
Укрзалізниця, вагон
Квитки мали би бути у 3,5 раза дорожчі: чому УЗ потребує бюджетного фінансування і як "3000 км безкоштовно" може їй зашкодити
18:07
Приставили до обличчя військового ніж і викрутку та обікрали: у Києві затримали двох підозрюваних
18:00
OPINION
Для Путіна брехня — єдиний вихід
17:44
Михайло Борисович Резнік
Помер президент асоціації Укравтопром Михайло Резнік
17:43
вежа Торре-дей-Конті
У Римі поблизу Колізею частково обвалилася старовинна вежа, є постраждалі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV