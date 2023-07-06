Військовий вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар у ніч вторгнення 

Про це він розповів УП.

"Я з командиром, старшим позиції, пішов підключати пристрої на підрив мостів. Я там і лишився, а він займався особовим складом. Усе почалось мінометним обстрілом з боку Криму. Обстрілювали наші позиції, позиції прикордонників. Це було близько 4:30 ночі. Наказ підривати мости мені мав віддати безпосередній командир позиції, а він мав отримати наказ вищого керівництва", - сказав він.

За словами Сестриватовського, сапери розробили спеціальний план: були конверти, які в разі потреби відкривались, і у тих конвертах була інструкція з підключення вибухових пристроїв.

"Ми провели це підключення, і я залишився підривати. Зв'язку вже не було, радіостанції не працювали. Командир займався особовим складом, бігав по позиціях, щоб розставити кожного. Уже рвались міни, було дуже гучно – не докричишся ні до кого. Тому діяв я фактично вже сам і рішення про підрив ухвалював особисто", - розповів військовослужбовець.

Сестриватовський зауважив, що, коли пройшло хвилин приблизно 10 після початку обстрілу, він вирішив підривати мости.

"Я намагався здійснити підрив, але вибуху не сталось. Я мав би його побачити. Я стояв саме біля мостів, на першій лінії. Намагався перепідключити, перепровірити дроти: може, якась помилка сталася, неправильно щось підключили. Підключив заново, знову спробував. Рази три це зробив – вибуху не відбулося. Я не сапер, але тут варіанти два. Або була висаджена диверсійна група, або дроти підриву були пошкоджені мінометним обстрілом. І тоді вже діяв за наказом – треба було відходити на інші позиції", - сказав він.

Також чоловік розповів, що було обговорено, якщо щось станеться і він не встигне на евакуацію, то відходити має своїм авто.

"Так воно і відбулось, я не встиг виїхати з усіма. Тому я з іще двома строковиками вже відходив легковим автомобілем. Коли ми відходили, почалась стрільба. Потім був постріл гранатомета перед нами, машину знесло вбік, мене поранило", - каже військовий.

Військовий впевнений, що всі мости на Чонгар були заміновані. Він пригадує, як незадовго до повномасштабної війни, приблизно за півтора-два тижні, ці мінування перевіряли.

Ситуація довкола Чонгару

Російські окупанти стрімко захопили Херсон і більшу частину області, безперешкодно пройшовши мостами на адмінмежі з Кримом. Міський голова Херсона Ігор Колихаєв, коментуючи швидку окупацію міста, заявив, що з незрозумілих причин заздалегідь був розмінований не тільки Кримський перешийок, але і ряд мостів і Північно-Кримський канал.

У 2022 році Генштаб Збройних сил України відреагував на чутки, що начебто перед вторгненням російських військ українське командування розмінувало проїзд біля Чонгару на адмінмежі з окупованим Кримом.



"Що стосується чуток щодо начебто "незамінування" Чонгару, повідомляємо. Міст було заміновано, але нам протистояли переважаючі у 15 разів сили противника", - пояснили тоді у Генштабі.