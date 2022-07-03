Міністерство оборони України вітає Військово-Морські сили.

"Сучасні Військово-морські сили України – це "воїни трьох стихій", які виконують поставлені завдання за будь-яких умов бойової обстановки. Вони трощать ворогів на морі, на суші, в повітрі.

Сьогодні військовослужбовці ВМС захищають Україну від російських загарбників на одних з найважливіших ділянках нашої оборони – в Чорноморському регіоні та південних рубежах держави. У боях з агресором проявляють незламний бойовий дух, мужність і професіоналізм.

Воїни морського компонента оборони держави дають рішучу відсіч ворогу й впевнено стоять на заваді злочинним планам кремля знищити незалежну Україну", - привітали в МОУ.

У січні 1992 року Україна розпочала формування власних Збройних сил та створення Військово-морських сил. За чотири роки - 17 серпня 1996, Леонід Кучма започаткував День ВМС. Вперше його відзначили 1 серпня 1997 року.

Українських захисників привітав командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

"Український флот має славну історію. І в часи Київської Русі, і в часи козацтва – українці завжди демонстрували відвагу на морі.

Після розпаду Радянського Союзу та під час буремних подій 2014-го року підступний ворог намагався відібрати у нас військово-морські потужності. Але завжди є ті, хто бореться і не здається.

Тож висловлюю шану всім українським військовим морякам, які зберігають вірність присязі та боронять нашу країну", - сказав Наєв.

Прикордонники, рятувальники, поліцейські, нацгвардійці та повітряне командування "Південь", захисники, які нині теж боронять Україну під ворога, привітали Військово‑морські сили.

Віршами, словами та піснями ВМС України привітали діти.

Українські співаки теж вітають військових моряків. Зокрема, Олександр Понамарьов, Руслана, Піанобой, Володимир Гришко, Олег Собчук зі "Скай", Світлана Тарабарова, Позитив, Роксолана, Ольга Цибульська, Олег Скрипка та Христина Соловій.

Посольство Британії з нагоди свята запевнило Україну в підтримці та партнерстві.

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