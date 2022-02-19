Візит Зеленського до Мюнхена розплановано динамічно, повернення до Києва – сьогодні ж, - Офіс президента

Про це повідомляє Офіс президента.

У ОП зазначили, що сьогодні відбудеться візит Володимира Зеленського до Мюнхена для участі в щорічній безпековій конференції та проведення переговорів, які заплановані на цьому майданчику.

"Серед зустрічей варто відзначити такі: з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, з віцепрезидентом США Камалою Гарріс, з представниками міжнародних фінансових інституцій та іншими партнерами й друзями України. Володимир Зеленський очікує конкретних домовленостей щодо надання нашій державі додаткової військової та фінансової підтримки для посилення стійкості України", - йдеться у повідомленні.

У ОП запевнили, що візит розплановано динамічно, а Зеленський повернеться до Києва сьогодні.

"Візит розплановано динамічно, повернення до Києва – сьогодні ж. Ситуацію на лінії дотику на Донбасі, в Автономній Республіці Крим та поблизу кордонів України аналізують спеціальні служби нашої держави. У робочому порядку відбувається постійний аналіз розвідувальних даних та обмін інформацією з партнерами. Україна регулярно отримує додаткові актуальні дані розвідки щодо активності російських сил.

Ситуація на сході країни повністю контрольована українськими силами безпеки й оборони", - запевнили у ОП.



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