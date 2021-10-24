Визначилася представниця України на дитячому Євробаченні
Україну на дитячому пісенному конкурсі Євробачення-2021 представлятиме Олена Усенко
Про це повідомляє Суспільне.
Олена Усенко виступатиме на дитячому Євробаченні у Парижі 19 грудня.
Вона стала переможницею серед 11 учасників за результатами голосування журі та телеглядачів.
14-річна Олена Усенко виконувала авторську пісню "Важіль" і отримала від членів журі 52 бали, від глядачів 11 балів, загалом — 63 бали.
Фінал Національного відбору відбувся 24 жовтня у прямому ефірі на телеканалі UA: Культура.
Олена Усенко живе в Білій Церкві, Київської області, навчається в Katapulta art music school. Минулого року вона брала участь у національному відборі "Дитячого Євробачення" та потрапила до фіналу.
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