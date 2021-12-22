Визнати Голодомор геноцидом: Стефанчук звернеться до голів парламентів світу
У 2022 року спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук звернеться до очільників парламентів світу з проханням визнати Голодомор геноцидом українців
Про це він заявив на конференції "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави", передає Укрінформ.
"Наступного року ми всі вшановуватимемо 90-ті роковини Голодомору. У зв’язку з цим я особисто ... у січні наступного року звернуся до спікерів парламентів світу з проханням про визнання Голодомору геноцидом українського народу. І ваша підтримка та правильна презентація цієї ініціативи з урахуванням специфіки кожної з держав є критично важливою для її успішності", - сказав голова Верховної Ради.
Руслан Стефанчук також попросив українських послів сприяти ухваленню цього рішення парламентами й урядами світу.
"Я закликаю, особливо послів у країнах, які досі не визнали цей страшний злочин радянського комуністичного режиму, докласти додаткових зусиль для переконання парламентаріїв цих країн ухвалити відповідні рішення", - наголосив він.
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