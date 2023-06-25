Влада Бєлгорода заявила про удар по Шебекіно. Загорілось підприємство

Про це пише губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

"На Шебекіно з БПЛА скинуто вибуховий пристрій. На одне із промислових підприємств. Постраждалих немає", - пише Гладков.

Відомо про загоряння. На місці вже працюють російські пожежники.