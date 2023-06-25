Влада Бєлгорода заявила про удар по Шебекіно. Загорілось підприємство
У ніч з 24 на 25 червня Шебекіно Бєлгородської області нібито потрапило під атаку БПЛА
Про це пише губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.
"На Шебекіно з БПЛА скинуто вибуховий пристрій. На одне із промислових підприємств. Постраждалих немає", - пише Гладков.
Відомо про загоряння. На місці вже працюють російські пожежники.
- 19 червня влада Бєлгородської області звинуватила ЗСУ в обстрілі Валуйського округу, внаслідок якого начебто постраждало 7 людей.
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