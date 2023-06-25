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Війна з Росією: хроніка
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Влада Бєлгорода заявила про удар по Шебекіно. Загорілось підприємство

25 червня, 2023 неділя
00:11
Війна з Росією Бєлгород вибух

У ніч з 24 на 25 червня Шебекіно Бєлгородської області нібито потрапило під атаку БПЛА

Про це пише губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

"На Шебекіно з БПЛА скинуто вибуховий пристрій. На одне із промислових підприємств. Постраждалих немає", - пише Гладков.

Відомо про загоряння. На місці вже працюють російські пожежники.

Світ
Бєлгород
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2023, неділя
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