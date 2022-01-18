Влада Гонконгу наказала приспати тисячі хом'яків, які виявилися переносниками COVID-19

Про це повідомляє The Guardian.



У вівторок, 18 січня, влада Гонконгу наказала "позбутися" 2 тисяч хом'яків із 34 зоомагазинів. Також чиновники заборонили цілувати гризунів і закликали не залишати їх на вулиці.



Сліди вірусу COVID-19 були виявлені у 11 хом’яків із 178 перевірених хом’яків, кроликів і шиншил у одному із зоомагазинів Гонконгу. Дослідження почали після виявлення першого за понад три місяці невідстежуваного випадку штаму "Дельта" в місті у 23-річного працівника магазину.



Після цього у Гонконзі наказали негайно припинити продаж хом’яків та імпорт усіх гризунів.



При цьому немає доказів, що домашні тварини можуть передати коронавірус людям, але влада не хотіла ризикувати. Чиновники пообіцяли "гуманно" поводитися з гризунами.



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