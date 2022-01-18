Влада Гонконгу наказала приспати тисячі хом'яків, які виявилися переносниками COVID-19
У Гонконзі вірус COVID-19 виявили у 11 хом'яків із зоомагазинів, після чого влада наказала приспати 2 000 гризунів
Про це повідомляє The Guardian.
У вівторок, 18 січня, влада Гонконгу наказала "позбутися" 2 тисяч хом'яків із 34 зоомагазинів. Також чиновники заборонили цілувати гризунів і закликали не залишати їх на вулиці.
Сліди вірусу COVID-19 були виявлені у 11 хом’яків із 178 перевірених хом’яків, кроликів і шиншил у одному із зоомагазинів Гонконгу. Дослідження почали після виявлення першого за понад три місяці невідстежуваного випадку штаму "Дельта" в місті у 23-річного працівника магазину.
Після цього у Гонконзі наказали негайно припинити продаж хом’яків та імпорт усіх гризунів.
При цьому немає доказів, що домашні тварини можуть передати коронавірус людям, але влада не хотіла ризикувати. Чиновники пообіцяли "гуманно" поводитися з гризунами.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.22
Купівля 28.22Продаж 28.56
-
EUR
Купівля 32.06Продаж 32.54
- Актуальне
- Важливе