Влада Нью-Йорка платитиме містянам по $100 за COVID-щеплення

Таке рішення ухвалила мерія міста Нью-Йорк, передає NBC.



Для отримання коштів жителям необхідно буде зареєструватись на спеціальному сайті.



Це оголошення надійшло лише через кілька днів після того, як мер міста Булл де Блазіо заявив, що всі працівники Нью-Йорка повинні будуть вакцинуватися або проходити суворі щотижневі протоколи тестування.



Наразі Нью-Йорк переживає сплеск штаму "Дельта". Минулої п’ятниці середній показник нових щоденних випадків був на 32% вищим, ніж за тиждень до цього.



За даними Департаменту охорони здоров'я штату Нью -Йорк, від 45% до 65% жителів Нью -Йорка повністю вакциновані, залежно від району.



