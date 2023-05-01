Про це в ефірі Еспресо заявив голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш.

"Сьогодні на евакуацію зголосилось дві особи, позавчора та два дні тому - жодної, перед тим - чотири особи. На рахунок міграції - вона наша локальна, місцева відбувається. Люди зрозуміли, що багатоповерхові будинки не є укриттям і вони вирішили, що треба перебратися у стару частину міста, де здебільшого приватний сектор. Вони так думають, що по ньому б'ють градами, ствольною артилерією, мінометами. Але непоодинокі випадки, що ФАБи прилітали і С-300, і Х-59. Це не прихисток, як собі люди вважають. І всі вмовляння, пояснення, на жаль, поки що не дуже впливають", - сказав він.