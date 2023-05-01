Вмовляння евакуюватися майже не впливають, жителі Авдіївки мігрують у межах міста, - Барабаш
1 травня 2023 року з прифронтової Авдіївки на Донеччині вирішило поїхати дві людини - пояснення щодо необхідності евакуації не сильно впливають
Про це в ефірі Еспресо заявив голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш.
"Сьогодні на евакуацію зголосилось дві особи, позавчора та два дні тому - жодної, перед тим - чотири особи. На рахунок міграції - вона наша локальна, місцева відбувається. Люди зрозуміли, що багатоповерхові будинки не є укриттям і вони вирішили, що треба перебратися у стару частину міста, де здебільшого приватний сектор. Вони так думають, що по ньому б'ють градами, ствольною артилерією, мінометами. Але непоодинокі випадки, що ФАБи прилітали і С-300, і Х-59. Це не прихисток, як собі люди вважають. І всі вмовляння, пояснення, на жаль, поки що не дуже впливають", - сказав він.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.42
Купівля 37.42Продаж 38.03
-
EUR
Купівля 40.93Продаж 41.84
- Актуальне
- Важливе