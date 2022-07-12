Внаслідок російської агресії в Україні постраждали вже майже 1000 дітей
Від початку російської агресії в Україні 348 дітей загинулита понад 650 отримали поранення різного ступеню тяжкості, проте ці цифри наразі не остаточні
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Найбільше дітей постраждало у Донецькій області – 348. Ще 190 дітей постраждали на Харківщині та 116 – на Київщині. У Чернігівській області – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52 та Запорізькій – 31 дитина.
У понеділок, 11 липня через обстріли рашистами цивільної інфраструктури у Харків загинув 17-річний юнак, також отримали поранення двоє хлопчиків 4 та 16 років.
Як зазначають ювенальні прокурори, окупанти пошкодили 2121 заклад освіти, серед яких 216 зруйнували повністю.
- У Харкові 11 липня від ранкових обстрілів постраждали понад 30 людей, серед них 2 дітей.
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