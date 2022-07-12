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Головна війна з Росією Внаслідок російської агресії в Україні постраждали вже майже 1000 дітей

Внаслідок російської агресії в Україні постраждали вже майже 1000 дітей

12 липня, 2022 вiвторок
10:58
війна з Росією лікарня, діти

Від початку російської агресії в Україні 348 дітей загинулита понад 650 отримали поранення різного ступеню тяжкості, проте ці цифри наразі не остаточні

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Найбільше дітей постраждало у Донецькій області – 348. Ще 190 дітей постраждали на Харківщині та 116  – на Київщині. У Чернігівській області – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52 та Запорізькій – 31 дитина.

У понеділок, 11 липня через обстріли рашистами цивільної інфраструктури у Харків загинув 17-річний юнак, також отримали поранення двоє хлопчиків 4 та 16 років.

Як зазначають ювенальні прокурори, окупанти пошкодили 2121 заклад освіти, серед яких 216 зруйнували повністю.

  • У Харкові 11 липня від ранкових обстрілів постраждали понад 30 людей, серед них 2 дітей.

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злочини проти людяності
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