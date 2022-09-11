Вночі окупанти вдарили по Краматорську ракетною системою С-300
Вночі, 11 вересня, російські війська обстріляли Краматорськ зенітно-ракетною системою середнього радіуса дії С-300
Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.
"Наслідки нічного ракетного удару С-300 по Краматорську. Росія продовжує нищити промисловість нашого міста", - написав він.
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