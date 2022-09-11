Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"Продовжується деокупація України. Загалом, за останні дні від російської окупації звільнено близько двох тисяч квадратних кілометрів української території. Наші підрозділи зайшли до Куп’янська, триває звільнення населених пунктів Куп’янського та Ізюмського районів Харківської області", - пишуть у Генштабі.

Нагадаємо, на Харківському напрямку російські війська перебувають у панічному настрої, - Генштаб

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb