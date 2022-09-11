ЗСУ зайшли до Куп’янська, триває звільнення Куп’янського та Ізюмського районів, - Генштаб
За останні дні від російської окупації звільнено близько двох тисяч квадратних кілометрів української території
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
"Продовжується деокупація України. Загалом, за останні дні від російської окупації звільнено близько двох тисяч квадратних кілометрів української території. Наші підрозділи зайшли до Куп’янська, триває звільнення населених пунктів Куп’янського та Ізюмського районів Харківської області", - пишуть у Генштабі.
- Нагадаємо, на Харківському напрямку російські війська перебувають у панічному настрої, - Генштаб
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.76
Купівля 39.76Продаж 40.71
-
EUR
Купівля 39.57Продаж 40.83
- Актуальне
- Важливе