Вночі окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Сьогодні вночі (30 серпня, - ред.) ворог завдав ракетного удару по місту Запоріжжя. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Наразі не зафіксовано значних руйнувань на об’єктах інфраструктури. Триває уточнення наслідків удару", - йдеться у повідомленні.

Також про обстріл повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв:

"Зафіксовано ворожі удари по околицям одного з районів міста. На цей час відомостей про жертв та постраждалих немає. Інформація потребує додаткового уточнення".

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