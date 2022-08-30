Вночі окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю
Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по околицям одного з районів Запоріжжя
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Сьогодні вночі (30 серпня, - ред.) ворог завдав ракетного удару по місту Запоріжжя. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Наразі не зафіксовано значних руйнувань на об’єктах інфраструктури. Триває уточнення наслідків удару", - йдеться у повідомленні.
Також про обстріл повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв:
"Зафіксовано ворожі удари по околицям одного з районів міста. На цей час відомостей про жертв та постраждалих немає. Інформація потребує додаткового уточнення".
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