Водієві, який збив дітей у Харкові, оголосили підозру в п'яній їзді
34-річному чоловіку, який за кермом позашляховика Toyota збив на пішохідному переході двох дітей, оголосили підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху під час керування транспортним засобом у стані сп'яніння (ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України)
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України.
"Медичним висновком встановлено, що чоловік під час дорожньо-транспортної пригоди перебував у стані наркотичного сп'яніння", - зазначили в ОГПУ.
За даними слідства, 11 листопада 2021 року в Харкові водій під час перетину перехрестя проспекту Науки та вулиці Тобольської проїхав на червоний сигнал світлофора та збив 13-річних хлопчика і дівчинку, які йшли по регульованому пішохідному переходу на зелений для них сигнал світлофора.
- Нагадаємо, раніше у Харкіській міській раді повідомили, що діти перебувають у стані середньої тяжкості.
- Очільник МВС Денис Монастирський повідомив, що порушник раніше притягався до відповідальності за ст. 309 Кримінального кодексу - незаконне виробництво або зберігання наркотичних засобів, але справа була закрита та не дійшла до суду.
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