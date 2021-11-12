Водієві, який збив дітей у Харкові, оголосили підозру в п'яній їзді

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України.



"Медичним висновком встановлено, що чоловік під час дорожньо-транспортної пригоди перебував у стані наркотичного сп'яніння", - зазначили в ОГПУ.



За даними слідства, 11 листопада 2021 року в Харкові водій під час перетину перехрестя проспекту Науки та вулиці Тобольської проїхав на червоний сигнал світлофора та збив 13-річних хлопчика і дівчинку, які йшли по регульованому пішохідному переходу на зелений для них сигнал світлофора.

Нагадаємо, раніше у Харкіській міській раді повідомили, що діти перебувають у стані середньої тяжкості.

Очільник МВС Денис Монастирський повідомив, що порушник раніше притягався до відповідальності за ст. 309 Кримінального кодексу - незаконне виробництво або зберігання наркотичних засобів, але справа була закрита та не дійшла до суду.