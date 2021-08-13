Волинянин намагався відправити до РФ та США сортову коноплю на 3 млн грн
Київська митниця вилучила сортову коноплю на 3 млн грн, яку житель Волині намагався відправити до Росії, Казахстану та США
Про це передає пресслужба митниці.
"Київські митники припинили спробу волинянина розіслати світом 18 тис. насінин сортового канабісу з вмістом небезпечних психотропних речовин, обіг яких в Україні заборонено", - йдетсья в повідомленні.
Так, 15 міжнародних поштових відправлень з насінням канабісу українець відправляв до США, а також до Казахстану та РФ – Башкортостану, Архангельщини, Ростовщини, Свердловщини, Самари, Калінінграду, Іркутська, Санкт-Петербургу та Москви.
За документами, українець відправляв за кордон лише перехідники.
"Пластикові перехідники до аудіо- та відеотехніки справді знаходилися у цих посилках, але містили зовсім не властиве їм начиння", - йдеться в повідомленні.
У кожному перехіднику київські митники виявили поліетиленовий пакуночок (загалом – біля сотні) з насінням коноплі з нанесеним маркуванням "WW", "Mazar", "Tutan khamon", "Amnesia", "Extreme", "Brooklyn", "Adrenaline", "Ultimate", "Kush", "Moby Dick", "Blu cheese".
Найбільша кількість з цієї партії коноплі пересилалася до штату Каліфорнія в США – 4969 насінин.
Як встановили експерти, у складі всього насіння виявлено тетрагідроканнабінол, який віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких в Україні заборонено.
Відповідно до висновку, вартість насіння становить 3 млн грн.
"Таким чином, відправник намагався переслати у міжнародних поштових відправленнях заборонений товар та ще й з приховуванням від митного контролю", - йдеться в повідомленні.
Щодо волинянина митниця склала 15 протоколів про порушення митних правил за статтями 473 та 483 Митного кодексу України. Насіння вилучили.
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