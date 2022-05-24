Волкер закликав прийняти Україну в НАТО відразу після закінчення війни з Росією

Таку думку в ефірі телеканалу СВС висловив колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер, повідомляє Укрінформ.

Волкер закликав країни НАТО переглянути багаторічне небажання приймати до своїх лав Україну.

"Якщо найпотужніші нейтральні країни із сильними арміями вирішують, що залишатися нейтральними – небезпечно, думаю, слід обернутися й переглянути питання членства України в НАТО, щойно ця війна припиниться", - зазначив дипломат, коментуючи наміри Швеції та Фінляндії стати повноправними членами Альянсу.

Волкер додав, що дії Росії, ймовірно, спонукатимуть шукати членства в НАТО й інші країни, які роками перебували у "сірій зоні", в тому числі Молдову та Грузію.

Він наголосив, що "головний злочин – це агресія Росії і вона має припинитися". І про жодні поступки Росії не може йти мови:

"Я не розумію навіть логіки розмов про те, що Путіну треба зберегти лице. Це – неспровокована агресія проти сусідньої країни. Її необхідно припинити та повернути назад. Зберегти обличчя неможливо", - сказав Волкер.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb