Volkswagen Golf на євробляхах збив людину з велосипедом на "зебрі" у Києві

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Автопригода сталась на вулиці Миколайчука.



Попередньо, за словами свідків, чоловік з велосипедом переходив дорогу нерегульованим пішохідним переходом.



























За невідомих причин на переході його збив Volkswagen Golf з номерами реєстрації у ЄС.



Постраждалого велосипедиств госпіталізували медики швидкої.



Обставини автопригоди з'ясовує слідчо-оперативна група.

