Volkswagen Golf на євробляхах збив людину з велосипедом на "зебрі" у Києві
Ввечері у суботу, 31 липня 2021 року, в Дніпровському районі столиці легковик збив чоловіка з велосипедом, що переходив пішохідним переходом
Подробиці наводять ВартовіЕспресо.
Автопригода сталась на вулиці Миколайчука.
Попередньо, за словами свідків, чоловік з велосипедом переходив дорогу нерегульованим пішохідним переходом.
За невідомих причин на переході його збив Volkswagen Golf з номерами реєстрації у ЄС.
Постраждалого велосипедиств госпіталізували медики швидкої.
Обставини автопригоди з'ясовує слідчо-оперативна група.
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