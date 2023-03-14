Volkswagen планує скласти конкуренцію Tesla й інвестує €180 млрд у виробництво електромобілів
Німецький автовиробник Volkswagen AG збільшив свій п'ятирічний інвестиційний план до €180 млрд, оскільки компанія прагне кинути виклик лідерству Tesla у галузі електромобілів
Про це пише Bloomberg.
Понад дві третини від загальної суми, 122 млрд євро, підуть на програмне забезпечення та електромобілі, заявила компанія у вівторок.
Попереднє оновлення поточних інвестицій VW показало, що автовиробник інвестував 89 мільярдів євро в нові технології, що становило трохи більш ніж половина від загальної суми на той час.
"Ми поставили перед собою чіткі та амбітні цілі й прийняли необхідні рішення для оптимізації процесів", - сказав генеральний директор компанії Олівер Блюм. Цей рік "стане вирішальним для виконання стратегічних цілей і прискорення прогресу в усій групі", - додав він.
Інвестори очікують, що Блюм, який очолив компанію у вересні, розповість більше про свої стратегічні пріоритети після того, як він зосередився на виправленні хаотичного просування програмного забезпечення компанії та ретельному аналізі дорогих проєктів.
У понеділок Volkswagen оголосив про плани побудувати завод з виробництва акумуляторів у Канаді – свій перший завод за межами Європи, оскільки компанія прагне прискорити розширення на ключовому ринку США, що також включає новий завод з виробництва електромобілів у Південній Кароліні вартістю 2 мільярди доларів.
У концерні пояснили зростання витрат своїми зусиллями з виробництва акумуляторів, які включають шість заводів у Європі, а також забезпеченням сировиною для живлення електромобілів.
Очікується, що до кінця десятиліття обсяг продажу акумуляторного бізнесу PowerCo компанії складе понад €20 млрд, кажуть у VW.
При цьому концерн також інвестує в Китай – свій найбільший ринок, щоб підвищити конкурентоспроможність місцевих моделей, аби зупинити скорочення частки ринку, особливо серед електромобілів.
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