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Головна Суспільство Волого, хмарно, з періодичними дощами. Наталка Діденко спрогнозувала погоду на 12 вересня

Волого, хмарно, з періодичними дощами. Наталка Діденко спрогнозувала погоду на 12 вересня

11 вересня, 2022 неділя
13:21
Суспільство Наталка Діденко

Синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, що у Києві понеділок 12 вересня, буде вологим, хмарним, з періодичними дощами

Про це вона повідомила у себе в telegram-каналі.

"12 вересня дощі, від невеликих до помірних, пройдуть практично повсюди", - йдеться у повідомленні.

У понеділок протягом дня у південній частині, у Дніпрі з районами, Кропивницькому з районами, на Полтавщині та в східних областях очікується аж +17...22, в Криму до +24 градусів.

Найхолодніше буде у західній частині України, на Вінниччині, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, прикордонних районах Сумщини та Харківщини, західних районах Черкащини передбачається +10+15 градусів.

У Києві понеділок буде вологим, хмарним, з періодичними дощами, протягом дня максимальна температура повітря передбачається лише +14 градусів.

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Прогноз погоди
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