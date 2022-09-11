Волого, хмарно, з періодичними дощами. Наталка Діденко спрогнозувала погоду на 12 вересня
Синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, що у Києві понеділок 12 вересня, буде вологим, хмарним, з періодичними дощами
Про це вона повідомила у себе в telegram-каналі.
"12 вересня дощі, від невеликих до помірних, пройдуть практично повсюди", - йдеться у повідомленні.
У понеділок протягом дня у південній частині, у Дніпрі з районами, Кропивницькому з районами, на Полтавщині та в східних областях очікується аж +17...22, в Криму до +24 градусів.
Найхолодніше буде у західній частині України, на Вінниччині, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, прикордонних районах Сумщини та Харківщини, західних районах Черкащини передбачається +10+15 градусів.
У Києві понеділок буде вологим, хмарним, з періодичними дощами, протягом дня максимальна температура повітря передбачається лише +14 градусів.
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