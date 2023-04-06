Волонтери передали військовим чергову партію благодійної допомоги

Воїни отримали харчі, медобладнання та спорядження для саперів. Це двадцять тонн необхідного для підрозділів Сил оборони “добра” - для тих хто воює у найгарячіших точках України.

“Грузинському батальйону ми надали воду, консерви для їжі, а також таблетки для знезараження води та ліки. Національна гвардія України отримує від нас засоби особистої гігієни, одноразовий посуд, питну воду та багато іншого”, - розповідає представник благодійного фонду "Миру і Добра" Сергій Лифар.

Допомога поїде на найгарячішу ділянку фронту - Бахмутський напрямок. Військових підтримують волонтери та підрозділи, які нині проходять підготовку у тилу - для участі у контрнаступі.

“Дякуючи хлопцям з благодійного фонду "Миру та Добра" ми нарешті змогли зараз отримати продукти для наших нових бійців, які щойно приїхали з Грузії. Це нова група з 560-ти людей. Збройні сили України виділили два танки на цю групу. Це нове формування, яке зараз готує Грузинський легіон”, - ділиться враженнями помічник командира грузинського національного легіону Сергій

Серед отримувачів волонтерської допомоги - Державна спецслужба транспорту, грузинські добровольці, нацгвардійці та спецпризначенці. Це вже друга велика партія, яку передали за тиждень.

“Отримуємо броню, засоби гігієни, медичні засоби, різні ліки та продукти. Багато дуже чого отримуємо, дуже довго перераховувати. Все необхідне, що нам потрібно, ми маємо”, - заявляє військовослужбовець національної гвардії України з позивним “Борзий”.

Благодійний фонд “Миру і добра” працює з 2010-го року. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії волонтери допомагають Силам оборони України та цивільним українцям у прифронтовій зоні.