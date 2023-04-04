Волонтерка Ярова подарувала комп'ютери й планшети дітям полонених і полеглих героїв Одеси

“Я хочу, щоб все суспільство зрозуміло наш моральний обов'язок підтримати дітей полонених і полеглих воїнів. Ми, українці, маємо взяти відповідальність за їх освіту, здоров’я, життя на себе.” — зазначила волонтерка.

До фундації “Мрія” щотижня додаються понад 100 заявок від сімей, які потребують допомоги. Одним із найпопулярніших запитів є закриття освітніх потреб: вивчення англійської мови, програмування, забезпечення комп'ютерною технікою для онлайн навчання.

“Дуже дякую вашій організації, адже ви здійснили мрію мого сина! Тепер він продовжить навчання в школі не з телефону, а з нового комп'ютера.” — поділилася матір хлопчика.