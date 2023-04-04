Волонтерка Ярова подарувала комп'ютери й планшети дітям полонених і полеглих героїв Одеси
Відома волонтерка Дана Ярова, голова ГО “Мрія дітей України”, допомагає забезпечити гаджетами дітей полонених і полеглих воїнів для дистанційного навчання. Під час робочого візиту в Одесу Ярова особисто відвідала дві сім’ї загиблих героїв
“Я хочу, щоб все суспільство зрозуміло наш моральний обов'язок підтримати дітей полонених і полеглих воїнів. Ми, українці, маємо взяти відповідальність за їх освіту, здоров’я, життя на себе.” — зазначила волонтерка.
До фундації “Мрія” щотижня додаються понад 100 заявок від сімей, які потребують допомоги. Одним із найпопулярніших запитів є закриття освітніх потреб: вивчення англійської мови, програмування, забезпечення комп'ютерною технікою для онлайн навчання.
“Дуже дякую вашій організації, адже ви здійснили мрію мого сина! Тепер він продовжить навчання в школі не з телефону, а з нового комп'ютера.” — поділилася матір хлопчика.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.9
Купівля 36.9Продаж 37.83
-
EUR
Купівля 39.94Продаж 40.85
- Актуальне
- Важливе