ВООЗ протестує три препарати від COVID-19

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.



Дослідження проходять у 600 лікарнях в 52 країнах.

Йдеться про артесунат, іматініб й інфліксімаб, у них знайшли потенціал щодо зниження ризику смерті у важкохворих пацієнтів.

Артесуант використовується під час лікування малярії, іматініб - при онкології, а інфліксімаб - при захворюваннях імунної системи, серед яких ревматоїдний артрит.