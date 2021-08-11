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ВООЗ протестує три препарати від COVID-19

11 серпня, 2021 середа
17:08
Коронавірус вакцина

Всесвітня організація охорони здоров'я тестує три нові препарати проти COVID-19 на пацієнтах у лікарнях

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Дослідження проходять у 600 лікарнях в 52 країнах.

Йдеться про артесунат, іматініб й інфліксімаб, у них знайшли потенціал щодо зниження ризику смерті у важкохворих пацієнтів.

Артесуант використовується під час лікування малярії, іматініб - при онкології, а інфліксімаб - при захворюваннях імунної системи, серед яких ревматоїдний артрит.

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дослідження
ВООЗ
ліки
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