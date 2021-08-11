ВООЗ протестує три препарати від COVID-19
Всесвітня організація охорони здоров'я тестує три нові препарати проти COVID-19 на пацієнтах у лікарнях
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Дослідження проходять у 600 лікарнях в 52 країнах.
Йдеться про артесунат, іматініб й інфліксімаб, у них знайшли потенціал щодо зниження ризику смерті у важкохворих пацієнтів.
Артесуант використовується під час лікування малярії, іматініб - при онкології, а інфліксімаб - при захворюваннях імунної системи, серед яких ревматоїдний артрит.
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