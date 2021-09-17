ВООЗ: Україна реально може вакцинувати від коронавірусу понад 70% населення
В Україні реально можна вакцинувати від коронавірусу понад 70% населення, проте якщо зосередитися не на показниках, а на охопленні цільових груп ризику
Про це заявив голова Бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхта в інтерв’ю для "Інтерфакс-Україна".
"Я сподіваюся, що реально можна провакцинувати більше 70%. За результатами опитувань у серпні ми бачимо, що кожен другий українець зацікавлений у тому, щоб вакцинуватися. Але найважливіше - це те, що потрібно вакцинувати літніх людей і тих, хто потрапляє в групу ризику", - зауважив він.
Хабіхта наголосив, що в європейському регіоні в групі 60+ вже вакциновано понад 70% населення.
"Дуже важливо використовувати такий підхід і орієнтуватися саме на літніх людей, що мають високі ризики. Сподіваюся, в найближчі місяці саме так і буде чинити Україна", - сказав він.
- Нагадаємо, очільник Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус закликав продовжити мораторій на третє щеплення від COVID-19 до кінця 2021 року.
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