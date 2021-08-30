ВООЗ: Вразливим групам необхідне третє COVID-щеплення
У ВООЗ заявили про необхідність введення третьої дози вакцини від COVID-19 групам ризику
Про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге, Reuters.
"Третя доза вакцини - це не розкіш, яку відібрали у тих, хто все ще чекає першого щеплення. Це спосіб забезпечити безпеку для людей з найбільш уразливих груп", - сказав Клюге.
Однак він зазначив, що потрібно ставитися обережно до бустерних щеплень, оскільки "доказів про їхню безпеку ще зовсім мало".
У свою чергу Клюге закликав країни, в яких достатньо препаратів для імунізації, поділитися вакцинами з іншими, особливу увагу він приділив країнам Східної Європи і Африки.
- Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я закликають, щоб школи в Європі почали роботу та були відкритими.
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