English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Ворог намагається просунутися до Слов’янська й Бахмута та перегруповується для наступу на Сіверськ, - Генштаб ЗСУ

Ворог намагається просунутися до Слов’янська й Бахмута та перегруповується для наступу на Сіверськ, - Генштаб ЗСУ

15 липня, 2022 п'ятниця
08:02
війна з Росією окупанти танк

Росіяни зосередились на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, намагаються просунутися до Соледара, Бахмута й Слов’янська. Вони проводять перегрупування, щоб відновити наступ у напрямку Сіверська

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.

На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення та вести наступальні дії у напрямку Слов’янська. Обстріляв із артилерії райони Дібровного, Подолівки, Мазанівки, Адамівки, Чепіля, Краснопілля, Курульки та інших.

На Донецькому напрямку противник продовжує вогневий вплив на підрозділи сил оборони України із артилерії і танків по лінії зіткнення. Веде розвідку, намагаючись знайти слабкі місця в обороні наших військ. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, намагається просунутись у напрямку Соледара та Бахмута.

На Краматорському напрямку ворог проводить перегрупування з метою відновлення наступу у напрямку Сіверська. Із ствольної та реактивної артилерії обстріляв райони Краматорська, Закітного, Григорівки та інших. Завдав авіаударів поблизу Верхньокам’янського.

На Бахмутському напрямку здійснював обстріли наших позицій, зокрема, в районах населених пунктів Новолуганське, Покровське, Весела Долина, Берестове, Веселе, Майорськ, Вершина. Завдав авіаударів неподалік Семигіря, Берестового та території Вуглегірської ТЕС. Спроби ворожого штурму в районі Кодеми та Білогорівки наші воїни успішно зупинили, як і намагання оволодіти селами Спірне та Вершина. Окупанти отримали жорсткий опір, зазнали значних втрат та безславно відійшли.

Ворог задіяв безпілотник поблизу Бахмутського. Також, противник намагається посилити систему протиповітряної оборони тилових баз та підрозділів.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій загарбники не проводили, продовжували обстріли по лінії зіткнення. Завдавали авіаційних ударів поблизу Кам’янки. Спробу ворожого наступу поблизу Водяного українські захисники придушили влучним вогнем. Противник завдав ракетно-авіаційного удару по цивільній інфраструктурі в районі Вугледара.

На Південнобузькому напрямку окупанти здійснювали систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури. Завдали ракетного удару по Миколаєву та авіаударів в районах Великого Артакового та Ольгіного.

Ворог вів повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами оперативно-тактичного і тактичного рівнів та продовжує інженерне обладнання позицій. Зберігається значна загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.

На Харківському напрямку ворог намагається утримати зайняті райони та не допустити просування наших військ у бік державного кордону. Здійснив обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Петрівка, Рідне, Соснівка, Слатине, Пришиб, Руські Тишки, Питомник, Верхній Салтів та інших. Вів повітряну розвідку оперативно-тактичним БПлА "Орлан-10" неподалік Приморського.

На Сіверському напрямку противник продовжує здійснювати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. З метою демонстрації присутності ворог періодично обстрілює позиції українських військ в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в діяльності збройних сил Республіки Білорусь не відзначено.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
Білорусь
Донецьк
Одеса
Запоріжжя
Харків
Донбас
Краматорськ
Сумщина
ЗСУ
Волинь
Миколаївщина
Херсонщина
Житомирщина
Чернігівщина
Читайте також:
Микола Патрушев
14 липня, 2022 четвер
У The Washington Post назвали найбільш імовірного наступника Путіна
військові втрати України
Автор Андрій Коваленко
12 липня, 2022 вiвторок
Закрита статистика: чи мають право українці знати всю правду про наші військові втрати?
Мелітополь
13 липня, 2022 середа
Знищення командного пункту окупантів паралізує цілу дивізію, - головний редактор Defense Express Катков
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 35.86
    Купівля 35.86
    Продаж 36.88
  • EUR
    Купівля 35.87
    Продаж 37.08
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
15 липня
09:19
Оновлено
Миколаїв
Росіяни завдали ударів по двох університетах Миколаєва: випустили щонайменше 10 ракет, є поранені
09:06
Окупанти завдали ракетного й авіаудару по Луганщині: постраждали цивільні об'єкти, померла жінка, поранена раніше
08:50
КНДР
Україна не може говорити про суверенітет, допомагаючи США із санкціями проти Пхеньяну, - МЗС КНДР
08:37
фейк, фейки
Окупанти відверто брешуть про розташування ЗСУ в дитсадках, лікарнях та церквах, - Генштаб
08:25
заправка авто
Третина литовців почали менше користуватись авто через високі ціни на пальне
08:20
Ейфелеву вежу підсвітили кольорами українського прапора в День узяття Бастилії
08:01
голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
На Дніпропетровщині росіяни за добу обстріляли школу, паркову зону та спричинили пожежу
07:53
Інтерв’ю
на фото: Оксана Наконечна, травмотерапевтка
Травмотерапевтка Наконечна: Не всі будуть мати ПТСР - буде певна посттравматична симптоматика
07:34
Канал Live
Канал нардепа Столара Live призупиняє своє мовлення
07:30
Микола Княжицький
Княжицький: Зеленський не розуміє до кінця, що Україна однаковою мірою належить як владі, так і опозиції
07:11
Наслідки російського обстрілу, Вінниця
Повномасштабна війна проти України: росіяни 17,3 тис. разів обстріляли цивільні об'єкти, понад 300 - військові
06:45
Антоніу Гутерреш
Генсек ООН засудив російський ракетний обстріл Вінниці
06:17
Німеччина не пом’якшуватиме санкції проти Росії, - Бербок
05:55
окупанти
Окупанти готують новий масштабний наступ: ISW сказав, де чекати боїв
05:51
Олександр Усик проти Ентоні Джошуа (ліворуч)
Усик - Джошуа: найдешевший квиток на бій коштуватиме $250
05:32
Наслідки російського обстрілу, Вінниця
Одеська ОВА: мама загиблої дівчинки у Вінниці - вижила
05:18
ЗСУ
Міноборони показало, як від росіян обороняють Сіверськ на Донеччині
04:52
обстріли Сумщина
РФ обстріляла 8 громад Сумщини
03:53
Тарас Степаненко, "Шахтар"
Лідер "Шахтаря" Степаненко розповів, що зараз відбувається у "Шахтарі"
02:34
море військовий корабель
У Росії змінилось угруповання флоту через роздування шторму у Чорному морі
02:15
"Металіст" призначив нового головного тренера
01:59
Окупанти ймовірно покинули Зміїний, на острові пожежа
РФ парою бомбардувальників Су-24 намагалась добити залишки техніки на Зміїному
01:34
Микола Матвієнко та Єгор Ярмолюк (праворуч)
Англійський клуб купив 18-річного українського футболіста
01:06
Нова Каховка
ЗСУ знищили базу росіян у Новій Каховці та ще 6 складів на окупованих територіях, - Одеська ОВА
00:46
фейк, фейки
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 14 липня
00:42
Росіяни обстріляли центр Вінниці, є загиблі і поранені
У Віннниці після російського ракетного удару затримали кілька десятків людей
00:18
Херсонська ОДА
Окупанти втекли з будівлі Херсонської ОДА, - депутат облради Хлань
00:00
На фото Дональд та Івана Трамп
Померла Івана Трамп, перша дружина Дональда Трампа та мати трьох дітей
2022, четвер
14 липня
23:39
Нікополь
Окупанти вдарили по околицях Нікополя, - РВА
23:32
Луцьк, вибухи
Російські війська завдали екології України збитків на понад 200 млрд грн, - Міндовкілля
23:30
Оновлено
Росіяни обстріляли центр Вінниці, є загиблі та поранені
Ракетний обстріл Вінниці Росією: кількість загиблих зросла до 23 людей, з них троє - діти
23:12
нагороди на передовій
Від 24 лютого 23 тис. воїнів отримали держнагороди, з них 3,5 тис. – посмертно
23:08
Святогірська Свято-Успенська Лавра
Україна працює над організацією евакуації з території Святогірської Лаври
22:59
Санкції
США надали роз'яснення щодо санкцій проти Росії у гуманітарній та продовольчій сфері
22:47
На фото Володимир Зеленський
Росія показала своє ставлення і до міжнародного права, і до Європи, і до цивілізованого світу, - Зеленський про обстріл Вінниці
22:32
На фото Сергій Жадан
Жадана нагородили премією Ганни Арендт за "політичне мислення", письменник назвав великою честю бути українцем
22:29
Канада схвалила вакцину Moderna для щеплення від COVID-19 немовлят та дітей
22:19
Ексклюзив
євро
Євро послаблюється зі зрозумілих причин, - заступник голови Ради Нацбанку
22:09
На Херсонщині ЗСУ звільнили 44 населені пункти, - ОВА
21:54
Залишки ракети Калібр, збитої над Вінничиною 14 липня
"На жаль, лише дві..." Військові показали залишки ракет, які збили над Вінничиною 14 липня
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV