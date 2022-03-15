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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Ворог продовжує бомбити критичну інфраструктуру: що відомо на 6 ранку

Ворог продовжує бомбити критичну інфраструктуру: що відомо на 6 ранку

15 березня, 2022 вiвторок
07:23
війна з Росією Генштаб ЗСУ

Мінус 4 ворожих гвинтокрили, літак і крилата ракета за минулу добу – оперативні дані Генерального штабу Збройних Сил України станом на 6 ранку 15 березня

Про це повідомив Генштаб у "Фейсбуці".

"За добу угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України було уражено чотири вертольоти, один літак та винищувачем збито крилату ракету ворога. Угруповання окупаційних військ, що задіяні у веденні наступальної операції значних успіхів на всіх напрямках висування не мали. Триває зосередження основних зусиль на утриманні зайнятих рубежів", – йдеться у повідомленні.

Ворог продовжує наносити ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури та використовує мережу медичних закладів на тимчасово захоплених територіях України для лікування пораненого особового складу, відзначив Генштаб.

Загарбники й надалі прикриваються цивільною інфраструктурою, щоб обладнати власні воєнні позиції та розмістити там озброєння.

В Генштабі відзначають, що ворог припинив мобілізацію співробітників комунальної сфери ОРДЛО, оскільки нікому підтримувати життєдіяльність населених пунктах на тимчасово окупованих територіях. У той же час окупанти продовжують поповнювати свої втрати за рахунок мобілізованих мешканців з тимчасово окупованої території окремих районів Луганської області.

Також Генштаб фіксує відмови військовослужбовцями РФ виконувати накази командування.

"Противник намагається захопити Маріуполь. Українськими воїнами були успішно відбиті атаки загарбників. Загальні втрати ворога склали близько 150 чоловік, 2 танки, 7 БМП та один БТР. Після понесених втрат окупанти припинили наступальні дії та відступили", – доповів Генштаб.

Артилерія і авіація завдали вогневого удару по скупченню військової техніки та колонах ворога на маршрутах висування. За результатами артилерійського вогневого нальоту було знищено 12 одиниць автомобільної техніки.

Також втрат зазнали батальйоні тактичні групи зі складу 336-ї окремої бригади морської піхоти та 11-ї окремої десантно-штурмової бригади.

При цьому Генштаб не виявив ознак підготовки до морської десантної операції на Чорномор'ї та в Азовській зоні, йдеться у повідомленні.
 



Нагадаємо,голова Одеської військової адміністрації Максим Марченко напередодні заявив, що на узбережжі Чорного моря може висадитися російський морський десант, але українські військовослужбовці до цього готові.
 
окупанти
Генштаб ЗСУ
втрати бойовиків
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