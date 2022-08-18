Ворог продовжує утримувати війська в прикордонних районах Брянської та Курської областей, - Генштаб ЗСУ

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.

"На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати підрозділи збройних сил Російської Федерації в прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою сковування дій підрозділів Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

Також ворог здійснив обстріли зі ствольної артилерії в районах населених пунктів Вовківка, Яструбине та Попівка Сумської області.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.

Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території й повітряного простору Білорусі.

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