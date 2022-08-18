Ворог продовжує утримувати війська в прикордонних районах Брянської та Курської областей, - Генштаб ЗСУ
Російська Федерація і далі утримує підрозділи збройних сил у прикордонних з Україною районах Брянської та Курської областей. Війська Білорусі продовжують посилювати охорону ділянки білорусько-українського кордону
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.
"На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати підрозділи збройних сил Російської Федерації в прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою сковування дій підрозділів Сил оборони", - йдеться в повідомленні.
Також ворог здійснив обстріли зі ствольної артилерії в районах населених пунктів Вовківка, Яструбине та Попівка Сумської області.
На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.
Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території й повітряного простору Білорусі.
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