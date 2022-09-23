Ворог тримає своє корабельне угруповання за мисом Тарханкут, - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
Наталія Гуменюк, керівниця пресцентру Сил оборони та охорони оперативного командування "Південь", зазначила, що противник без захисту ППО не може вільно баражувати по північно-західній частині Чорного моря, тому відійшов до узбережжя тимчасово окупованого Криму
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"По-перше, сезонно змінюється погода у морі й ворог відповідно змінює своє корабельне угруповання. Інших причин не існує, оскільки змінити район плавання вони не можуть, також зберігається безпека зернових коридорів за міжнародними угодами. До того ж противника бентежить можливість бути ураженими нашим озброєнням, якщо вони наблизяться до районів, куди сягає наша зброя, а там вони не зможуть нести служби без захисту ППО. Раніше такий захист їм забезпечував підводний крейсер та острів Зміїний, де вони тоді намагалися розвернути протиповітряну оборону. А зараз їм безпечно тільки з боку узбережжя тимчасово окупованого Криму, але цього недостатньо для вільного баражування по північно-західній частині Чорного моря. Саме тому корабельне угруповання ворога тримається за мисом Тарханкут у напрямку Новоросійська і не виходить на інші райони плавання", - пояснила керівниця пресцентру ОК "Південь".
Наталія Гуменюк прокоментувала щодо збільшення ракетоносіїв та їх постійне чергування, як досить суттєву загрозу, тому що на нашу країну спрямовані 28 високоточних ракет типу "Калібр", відповідно, на сигнали повітряної тривоги треба реагувати негайно.
- 23 вересня ОК "Південь" повідомило, що РФ суттєво збільшила кількість "Калібрів" у Чорному морі.
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