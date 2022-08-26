Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.

На Харківському напрямку ворог обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії об’єкти в районах населених пунктів Харків, Соснівка, Дементіївка, Слатине, Борщова, Перемога, Руські Тишки, Рубіжне, Леб’яже, Мосьпанове, Гусарівка. Продовжив активно задіювати безпілотники для ведення повітряної розвідки та коригування вогню артилерії.

На Слов’янському напрямку противник вів бойові дії з метою утримання зайнятих раніше рубежів та недопущення просування підрозділів Сил оборони. Продовжував здійснювати вогневе ураження із танків, ствольної артилерії та РСЗВ поблизу Норцівки, Дмитрівки, Долини, Мазанівки та Богородичного.

На Донецькому напрямку ворог не полишає спроб ведення штурмових та наступальних дій. Продовжує зосереджувати зусилля на Бахмутському й Авдіївському напрямках.

На Краматорському напрямку здійснював обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури з артилерійських систем неподалік Івано-Дар’ївки, Серебрянки, Тетянівки, Григорівки, Званівки та Роздолівки.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони Бахмута, Бахмутського, Веселої Долини, Майорська, Зайцевого, Соледара, Білогорівки та Яковлівки. Біля Соледара, Бахмута та Кодеми ворог вів наступальний бій, успіху не мав.

На Авдіївському напрямку обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано неподалік Невельського, Водяного, Нетайлового, Красногорівко, Новобахмутівки, Нью-Йорка, Залізного та Опитного.

На Новопавлівському напрямку підрозділи противника продовжували вогневе ураження територій біля Павлівки, Новомихайлівки, Пречистівки, Вугледара, Володимирівки та Великої Новосілки з танків та артилерії різних типів.

На Запорізькому напрямку ворог із наявного озброєння обстрілював райони населених пунктів Великомихайлівка, Гуляйпільське, Малинівка, Білогірʼя, Дорожнянка, Чарівне, Оріхів, Мала Токмачка, Шевченко, Времівка, Щербаки, Новосілка, Полтавка та Новопіль.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Із ствольної артилерії ворог здійснював обстріли цивільної інфраструктури біля сіл Шалигіне, Шевченкове та Катеринівка Сумської області.

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