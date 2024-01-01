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Ворог здійснює диверсійно-розслідувальну діяльність на Сіверському та Слобожанському напрямках, - Генштаб

1 січня, 2024 понедiлок
19:56
Війна з Росією українські військові, Куп'янськ

На фронті відбулось 56 бойових зіткнень протягом доби 1 січня, ворог на Сіверському та Слобожанському напрямках розвинув диверсійно-розслідувальну діяльність

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 1 січня.

Ворожі обстріли України

"Загалом ворог завдав 1 ракетний та 81 авіаційний удар, у тому числі ударними дронами типу Shahed-136/131, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартирні будинки, інша цивільна та промислова інфраструктура. Також російські окупанти сьогодні вчергове атакували Україну, застосувавши 10 БПЛА типу Shahed-136/131. Нашими оборонцям знищено 9 ворожих дронів", - зазначають у Генштабі.

Водночас ворог активно застосовує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу "FPV", проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Вовчі та Охрімівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Леонівка Чернігівської області; Зноб-Трубчевська, Середина-Буда, Бачівськ Сумської області; Козача Лопань, Вовчанськ, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак окупантів біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів поблизу Кучерівки, Чернещини Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів у районах Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів, Спірного Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбили 10 атак противника поблизу Богданівки, Кліщіївки, Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 4 атаки ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 14 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області. Тут ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався покращити тактичне положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Обстріляв з артилерії та мінометів такі населені пункти Донецької області, як Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Старомайорського та Великої Новосілки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення неподалік Роботиного Запорізької області. Тут Сили оборони відбили 3 атаки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Полтавка, Червоне, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине, П'ятихатки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Новокаїри, Велетенське та Херсон Херсонської області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 18 безуспішних штурмових дій, але українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника. Також, протиповітряною обороною знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 артилерійських систем, 3 засоби протиповітряної оборони та пункт управління противника.

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