Воротар збірної Латвії з хокею загинув від салюту на День незалежності США
Воротар збірної Латвії з хокею Матісс Ківленіекс загинув від салюту на День незалежності США
Про це повідомляє The Athletic.
Джейсон Меєр, який є офіцером поліції міста Нови, штат Мічиган, розповів подробиці смерті 24-річного голкіпера під час святкування Дня незалежності США.
"Ківленіекс вибіг з джакузі з декількома людьми через невдалий запуску фейеверку, і послизнувшись впав та вдарився головою об бетон", - повідомив Меєр.
Офіційний Twitter хокейного клубу "Коламбус" підтвердив, що Матісс Ківленіекс загинув через травму голови.
"Ми з глибоким сумом повідомляємо, що напередодні у віці 24 років помер воротар Матісс Ківленієкс. До його загибелі призвів нещасний випадок - травма голови під час падіння. Негайно були викликані медики, але незабаром настала смерть", - йдеться в заяві "Коламбуса".
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