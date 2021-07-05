Воротар збірної Латвії з хокею загинув від салюту на День незалежності США

Про це повідомляє The Athletic.



Джейсон Меєр, який є офіцером поліції міста Нови, штат Мічиган, розповів подробиці смерті 24-річного голкіпера під час святкування Дня незалежності США.



"Ківленіекс вибіг з джакузі з декількома людьми через невдалий запуску фейеверку, і послизнувшись впав та вдарився головою об бетон", - повідомив Меєр.



Офіційний Twitter хокейного клубу "Коламбус" підтвердив, що Матісс Ківленіекс загинув через травму голови.



"Ми з глибоким сумом повідомляємо, що напередодні у віці 24 років помер воротар Матісс Ківленієкс. До його загибелі призвів нещасний випадок - травма голови під час падіння. Негайно були викликані медики, але незабаром настала смерть", - йдеться в заяві "Коламбуса".

It’s with a very heavy heart that we share the news that goaltender Matiss Kivlenieks passed away last night at the age of 24.



We are heartbroken. Please keep his family in your thoughts and prayers.



Rest in peace, Kivi.https://t.co/o2EDRgxQ5A pic.twitter.com/FCBr0ZaH25 — Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) July 5, 2021