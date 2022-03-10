Ворожа авіація бомбила околиці Сум, – голова ОДА

Про це у Телеграм повідомив голова Сумської ОДА/ОВА Дмитро Живицький, інформує Еспресо.TV

Очільник області повідомив, що удар був близько 00:40. Наразі подробиці уточнюються.

Крім того, Дмитро Живицький повідомив, що російська авіація продовжує бомбардувати Охтирку щодня і щоночі. Інфраструктура міста повністю знищена. Людські жертви підраховуються.

У Тростянці артилерія ворога обстріляла колишній завод "Електробутприлад". В результаті обстрілу загинуло троє містян, серед яких був неповнолітній хлопець.

Боромля залишається окупована ворогом.

Велика Писарівка 9 березня зазнала нічного бомбардування. Лінії електропередач обірвані. Внаслідок артилерійського обстрілу загинув 13-річний хлопець та 2 жінки.

У с. Мала Павлівка авіація РФ завдала удару по ПАТ "УКРНАФТА", внаслідок чого горів резервуар нафти.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb