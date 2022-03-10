Ворожа авіація бомбила околиці Сум, – голова ОДА
У ніч на 10 березня російська ворожа авіація бомбила відразу декілька об'єктів в області.
Про це у Телеграм повідомив голова Сумської ОДА/ОВА Дмитро Живицький, інформує Еспресо.TV
Очільник області повідомив, що удар був близько 00:40. Наразі подробиці уточнюються.
Крім того, Дмитро Живицький повідомив, що російська авіація продовжує бомбардувати Охтирку щодня і щоночі. Інфраструктура міста повністю знищена. Людські жертви підраховуються.
У Тростянці артилерія ворога обстріляла колишній завод "Електробутприлад". В результаті обстрілу загинуло троє містян, серед яких був неповнолітній хлопець.
Боромля залишається окупована ворогом.
Велика Писарівка 9 березня зазнала нічного бомбардування. Лінії електропередач обірвані. Внаслідок артилерійського обстрілу загинув 13-річний хлопець та 2 жінки.
У с. Мала Павлівка авіація РФ завдала удару по ПАТ "УКРНАФТА", внаслідок чого горів резервуар нафти.
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