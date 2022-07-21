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"Ворскла" - АІК: де та коли дивитись матч українців у Лізі конференцій

21 липня, 2022 четвер
07:00
Спорт Ворскла

Сьогодні, 21 липня, полтавська "Ворскла" зіграє проти шведського АІКа у другому раунді кваліфікації Ліги Конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Українські вболівальники зможуть переглянути матч "Ворскла" - АІК на youtube-каналах Еспресо, Футбольний Формат та FC Vorskla.

Телемарафон розпочнеться 21 липня о 19:15 з передматчевої студії з гостями та включенням зі Швеції. В студії разом з Артемом Федецьким та Андрієм Малиновським обговорюватиметься, як команди готуються до матчу, закулісся матчу.

На глядачів чекають останні новини зі штабу "Ворскли" та знайомство із суперником - командою АІК. Матч коментуватиме ведучий програми “Футбольний формат” Андрій Малиновський.

Стартовий свисток зустрічі пролунає о 20:00.

У третьому раунді кваліфікації "Ворскла" може зустрітись з переможцем пари "Валмієра" - "Шкендія".

Ліга конференцій

Кваліфікація. 2-й раунд

21 липня

"Ворскла" (Полтава, Україна) - АІК (Швеція)

Стокгольм, стадіон "Теле2 Арена"

Початок о 20:00

Пряма трансляція на youtube-каналах Еспресо, Футбольний Формат та FC Vorskla

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