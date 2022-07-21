"Ворскла" - АІК: де та коли дивитись матч українців у Лізі конференцій
Сьогодні, 21 липня, полтавська "Ворскла" зіграє проти шведського АІКа у другому раунді кваліфікації Ліги Конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Українські вболівальники зможуть переглянути матч "Ворскла" - АІК на youtube-каналах Еспресо, Футбольний Формат та FC Vorskla.
Телемарафон розпочнеться 21 липня о 19:15 з передматчевої студії з гостями та включенням зі Швеції. В студії разом з Артемом Федецьким та Андрієм Малиновським обговорюватиметься, як команди готуються до матчу, закулісся матчу.
На глядачів чекають останні новини зі штабу "Ворскли" та знайомство із суперником - командою АІК. Матч коментуватиме ведучий програми “Футбольний формат” Андрій Малиновський.
Стартовий свисток зустрічі пролунає о 20:00.
У третьому раунді кваліфікації "Ворскла" може зустрітись з переможцем пари "Валмієра" - "Шкендія".
Ліга конференцій
Кваліфікація. 2-й раунд
21 липня
"Ворскла" (Полтава, Україна) - АІК (Швеція)
Стокгольм, стадіон "Теле2 Арена"
Початок о 20:00
Пряма трансляція на youtube-каналах Еспресо, Футбольний Формат та FC Vorskla
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