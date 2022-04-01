Вплив санкцій: британська "дочка" російського Сбєрбанку оголосила про банкрутство

Про це повідомляє Bloomberg.



Директори Sberbank CIB U.K. Ltd подають заяву на тимчасову адміністрацію. Це означає фактичну неплатоспроможність фінустанови.



Такий крок передбачає, що тимчасовий адміністратор забезпечуватиме виведення банку з ринку з мінімальною для нього шкодою.

За словами адвоката "дочки" Сбєрбанку в Лондоні, причина такого рішення – "труднощі, пов'язані з санкціями".



Хоча підрозділ не підпадає під санкції, це все одно "проблема", вказав адвокат. Попри те, що британський підрозділ Сбєрбанку не потрапив під санкції, його материнській компанії заборонено здійснювати клірингові платежі через Британію і відключено від фінансової системи США.



Нагадаємо, вартість аркуша А4 у Росії перевищила вартість однієї акції Сбєрбанку.