Україна вимагає від Червоного Хреста та ООН допомогти звільнити захоплених окупантами під Маріуполем водіїв і рятувальників, - Верещук

Про це повідомила міністр з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Еспресо.TV

"Сьогодні, 22 березня, з Бердянська до Запоріжжя евакуйовано 1100 маріупольців. 5926 людей добралися у Запоріжжя з Маріуполя на власному транспорті. Разом з тим із Бердянська у Маріуполь завезли гумдопомогу з продуктів та медикаментів. Також сьогодні до Бердянська доїхали 24 автобуси, які завтра будуть забирати маріупольців у точках збору. Разом з автобусами завезено дві вантажівки гумдопомоги та два муковози. Завтра туди ж поїдуть додаткові автобуси та бензовоз", - розповіла урядовець.

На жаль, окупанти не впустили автобуси для евакуації маріупольців з селища Нікольського та Мелекіно.

"Ще 11 автобусів та дві машини ДСНС були захоплені на російському блокпості на в'їзді до Мангуша та відведені у невідомому напрямку. Станом на 21.15 не відома доля 11 водіїв та чотирьох працівників ДСНС. Ми терміново вимагаємо від МК "Червоного хреста" від ООН, які мають забезпечувати і гарантувати, що на гумкоридорах не будуть відбуватись захоплення тих, хто їх проводить, терміново добитися того, щоби люди були звільнені", - наголосила Ірина Верещук.

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