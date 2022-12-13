ВПС США провели перше випробування нової гіперзвукової ракети
Військово-повітряні сили США провели перше робоче випробування ракети All-Up-Round AGM-183A, яка вважається інструментом швидкого реагування із запуском з повітряних носіїв
За інформацією командування американських ВПС, пуск був здійснений з бомбардувальника B-52H Stratofortress, передає Укрінформ.
"Це випробування стало першим запуском повноцінного бойового прототипу ракети",- зазначається у повідомленні.
Перед цим проводилися тести її двигунів.
Зазначається, що після відокремлення від літака ракета розігналася до гіперзвукової швидкості, що вп’ятеро перевищує швидкість звуку. Вона успішна досягла цілі.
На розробку та випробування нової гіперзвукової зброї пішло п’ять років.
Зазначається, ракети подібного класу мають на меті забезпечити для американських сил можливість уражати цінні й фіксовані цілі в умовах дефіциту часту під час конфліктів.
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